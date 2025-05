ERIK, Anh Tú Voi "gia nhập" đường đua Em Xinh khiến LyLy vội vàng "check var"

HHT - Sau khi 30 Em Xinh "Say Hi" được công bố, dàn "anh trai" ERIK, Anh Tú Voi, NICKY, Pháp Kiều nhanh chóng "gia nhập" đường đua, tranh nhau vị trí "em xinh" thứ 31.

Nhà sản xuất Em Xinh "Say Hi" vừa giới thiệu đầy đủ dàn 30 nghệ sĩ nữ xác nhận tham gia chương trình. Bên cạnh nhiều cái tên được netizen dự đoán từ trước như Bích Phương, Orange, Quỳnh Anh Shyn... thì sự xuất hiện của một số "em xinh" như Châu Bùi, Phương Ly, Tiên Tiên, Hoàng Duyên khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Hưởng ứng bầu không khí "say hi" rộn ràng từ dàn "em xinh", dàn Anh Trai "Say Hi" cũng nhanh chóng gia nhập đường đua ra mắt khán giả. Trên trang cá nhân, ERIK "tuyên chiến": "Em xinh thứ 31 xuất quân. Các "em xinh" khác dè chừng "em xinh" tóc tém này dần đi là vừa". Cùng với dòng trạng thái đầy tự tin, ERIK còn chuẩn bị một tấm ảnh có phông nền giống với Em Xinh "Say Hi", sau đó ghép mặt và tên vào. Dẫu vậy, động thái này của ERIK nhanh chóng bị LyLy "check var" vì sử dụng mẫu tạo dáng với ảnh profile của cô.

Anh Tú Voi cũng hào hứng "biến hình" với mái tóc dài màu hạt dẻ, diện chiếc váy hồng và "say hi" với tên gọi Ánh Tú. Giống như ERIK, Anh Tú mạnh dạn tuyên bố "Tôi mà tham gia, cứ xác định đưa trước vương miện đây cho tôi" khiến fan cười nghiêng ngả.

Dẫu vậy, màn cosplay của Voi Bản Đôn nhanh chóng nhận về loạt bình luận "đánh giá" từ đồng nghiệp thân thiết. "Cô hàng xóm" LyLy nhanh chóng bật chế độ "xanh lá", Vũ Thảo My thốt lên "sợ quá", NICKY thẳng thừng chê Anh Tú sần sùi. Còn Hòa Minzy nói hộ lòng fan: "Anh có tham gia đừng hát bài buồn mà miệng cười nghe".

Trước thềm Em Xinh "Say Hi" lên sóng, "anh trai" Đức Phúc gửi lời chúc mừng, cảm thán trước dàn nghệ sĩ nữ "tài sắc vẹn toàn": "Trời ơi các "em xinh" chấn động địa cầu, rung chuyển trái đất vậy trời! Chiếu ngay ngày mai liền giúp tui được không chứ không chờ nổi thêm nữa".