Fan BLACKPINK đòi YG kiện nhóm nhạc của Phí Phương Anh, truyền thông quốc tế cũng đưa tin

HHT - Liên tục bị tố đạo nhái BLACKPINK, nhóm nhạc DREAMeR đang phải đối mặt với sự tức giận và phản đối mạnh mẽ đến từ người hâm mộ BLACKPINK và cả truyền thông quốc tế.

DREAMeR ra mắt vào tháng 4 năm nay với 3 thành viên là Phí Phương Anh, RIN9 và Miina. Tới chiều ngày 13/9, nhóm nhạc này tiết lộ thêm thành viên mới là Bảo Uyên cùng MV trở lại vào ngày 28/9. Ngay sau đó, DREAMeR đã phải đối mặt với những bài viết, bình luận tố đạo nhái tới từ người hâm mộ BLACKPINK. Bởi từ poster giới thiệu lịch trình comeback của DREAMeR tới hình ảnh giới thiệu Bảo Uyên đều trông hao hao những hình ảnh của BLACKPINK.

Hình ảnh giới thiệu BORN PINK World tour của BLACKPINK sử dụng màu hồng cho chữ và nền đen quen thuộc. Điểm nhấn của poster là 4 chiếc răng nanh hồng đúng với ý nghĩa "nọc độc hồng" - tên của ca khúc mở đường cho lần trở lại của BLACKPINK trong tháng 9. Còn trong hình ảnh giới thiệu lịch trình comeback của DREAMeR, chiếc răng nanh hồng đậm được biến tấu thành 2 tia sét màu hồng tươi, đan xen 2 màu chữ và nền đen có vân da rắn.

Không dừng lại ở đó, poster giới thiệu thành viên mới Bảo Uyên lại giống với Lisa (BLACKPINK) trong poster teaser Pink Venom. Bảo Uyên để tóc thẳng buộc nửa đầu, cài trâm, để móng tay nhọn, áo và tất tay hồng tương tự như Lisa. Bức ảnh của Bảo Uyên cũng sử dụng hiệu ứng kính vỡ là điểm nhấn của poster teaser Pink Venom.

Hiện tại, không chỉ người hâm mộ của BLACKPINK ở Việt Nam lên tiếng về nghi vấn DREAMeR đạo nhái mà cộng đồng Blink quốc tế cũng yêu cầu công ty chủ quản của BLACKPINK là YG khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho "gà nhà". Những bài viết về nhóm nhạc nữ Việt Nam bắt chước BLACKPINK đều thu được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội Twitter. Ngoài ra, các trang tin về K-Pop quốc tế cũng đã đồng loạt đưa tin về màn đấu tố đạo nhái này.

Trước đó, thành viên Miina của DREAMeR cũng liên tục phải nhận "gạch đá" của cư dân mạng vì có tạo hình "na ná" Rosé trong bộ hình quảng bá cho album solo -R-. Miina mặc một chiếc váy tím bồng bềnh, tóc vàng và tạo dáng giống hệt Rosé khiến nhiều người đã gọi cô là "Rosé bản Việt".

Trong bản solo Buồn Không Thể Buông, Miina lại gây tranh cãi khi phối quần jeans ống rộng cùng váy hoa có màu sắc và kiểu dáng giống với bộ trang phục mà Rosé từng mặc.

MV Pháo Hoa của DREAMeR được phát hành vào tháng 5 năm nay nhận được nhiều lời khen của khán giả vì phần lời hay, đầy hơi thở thanh xuân. Tuy nhiên, bài hát này cũng vướng phải tranh cãi có phần giai điệu ca khúc khá giống với Proud Of You - bài hát từng "làm mưa làm gió" năm 2003. Dù không có bằng chứng rõ ràng việc đạo nhạc nhưng DREAMeR cũng đã phải nhận về không ít chỉ trích. Phần hình ảnh của Pháo Hoa cũng bị cho là hao hao các phân cảnh ấn tượng trong bộ phim Twenty Five Twenty One.