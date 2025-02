Fan bức xúc vì after-credit của "Attack on Titan: The Last Attack" bị cắt

HHT - Trong bối cảnh "Attack on Titan: The Last Attack" đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu mến anime, manga tại Việt Nam, một số khán giả đã bày tỏ sự không hài lòng về trải nghiệm xem phim tại một số rạp chiếu, đặc biệt liên quan đến phần after-credit (cảnh chạy cuối phim).

Tranh cãi về việc after-credit của Attack on Titan: The Last Attack bị cắt tại rạp chiếu Việt

Sự việc bắt đầu khi một khán giả phản ánh rằng rạp tại địa phương đã cắt bỏ hoàn toàn phân đoạn cuối phim và không hiển thị đầy đủ danh sách đội ngũ sản xuất, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem. Bài đăng của tài khoản tên Kazu Pi đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ có nội dung như sau:

"Mình xem suất chiếu muộn. Khoảng mấy phút đầu phim thì băng bị lỗi, giật giật, không khác gì xem lậu. Và mọi người ai cũng biết movie lần này có after-credit rồi, nhưng rạp cắt bỏ phần đó luôn, thậm chí không chiếu hết nổi phần giới thiệu tên thành viên ở đoạn cuối cơ. Rạp còn không bật máy lạnh. Lần đầu tiên mình có trải nghiệm xem phim tệ đến vậy."

Bên cạnh đó, trong một buổi fan-screening, đoạn kết phim cũng bị tua nhanh để chiếu after-credit, khiến cảm xúc của khán giả bị gián đoạn. Được biết, phân cảnh cuối của Attack on Titan: The Last Attack là món quà tri ân từ nhà sản xuất dành tặng người hâm mộ. Việc không được xem trọn vẹn nội dung này khiến nhiều người xem thấy tiếc nuối và bất bình.

Đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Trước đó, một số tựa anime khác như Doraemon và Thám Tử Lừng Danh Conan cũng từng gặp phải vấn đề tương tự khi rạp chiếu cắt bỏ phần giới thiệu movie tiếp theo. Tuy nhiên, khi khán giả ngày càng quan tâm đến cảnh chạy cuối phim, nhu cầu được trải nghiệm tác phẩm một cách đầy đủ cũng trở nên rõ ràng hơn, nhất là khi đây là phần thường chứa những cảnh đặc biệt, lời tri ân hoặc thông điệp ẩn quan trọng.

Phim mới của Pokémon sắp được phát hành

Hãng phim CoMix Wave Films vừa xác nhận sẽ phát hành một bộ phim mới về Pokémo tên "Kairyu to Yubinyasan" (tạm dịch: Dragonite và Người Đưa Thư). Nội dung anime xoay quanh Hana, một cô gái trẻ nuôi ước mơ trở thành người đưa thư giống như Dragonite. Ngày nọ, cô tình cờ nhận được một bức thư không có địa chỉ và quyết định tìm kiếm người gửi cũng như câu chuyện ẩn sau đó.

CoMix Wave Films là hãng phim đứng sau thành công của loạt tác phẩm nổi tiếng do đạo diễn Makoto Shinkai dẫn dắt như Your Name. (2016), Weathering With You (2019) và Suzume (2022).

Hứa hẹn mang đến một câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình, ước mơ và hành trình tìm kiếm ý nghĩa của những lá thư chưa được gửi, Kairyu to Yubinyasan dự kiến ra mắt trên kênh YouTube chính thức của Pokémon vào ngày 27/2 tới, trùng với sự kiện thường niên được gọi là "Ngày Pokémon".

Nhà soạn nhạc cho "Mộ Đom Đóm" của Ghibli qua đời

Theo Anime News Network đưa tin ngày 10/2, nhạc sĩ Michio Mamiya được xác nhận đã qua đời vào cuối năm 2024, cụ thể là ngày 11/12 do mắc bệnh viêm phổi. Ông hưởng thọ 95 tuổi.

Michio Mamiya là một nhà soạn nhạc tài năng người Nhật, được biết đến nhiều nhất qua sự hợp tác lâu dài với Isao Takahata, người đồng sáng lập Studio Ghibli. Mamiya đã sáng tác nhạc cho nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có Mộ Đom Đóm (Grave of the Fireflies), một trong những tác phẩm được đánh giá cao nhất của Ghibli.

Đối với Mộ Đom Đóm, toàn bộ phần nhạc nền của phim đều do Mamiya sáng tác, góp phần quan trọng trong việc khắc họa câu chuyện đầy cảm động về hai đứa trẻ phải vật lộn để sống sót trong chiến tranh. Âm nhạc của ông không chỉ tái hiện nỗi đau và sự mất mát mà còn tạo nên những khoảnh khắc sâu lắng, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Trạm tin Manga & Anime được cập nhật vào thứ 2, 4, 6 hằng tuần, giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game... Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc