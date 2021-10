Fan của Harry - Meghan giận dữ với William - Kate vì tin cặp đôi đi bằng máy bay riêng

HHT - Vừa cuối tuần trước, vợ chồng Harry - Meghan bị nhiều tờ báo và cư dân mạng phê phán rằng họ luôn nói về việc bảo vệ môi trường nhưng lại rời New York trên máy bay riêng. Và giờ đây, các fan của Harry - Meghan lại có cơ hội đặt câu hỏi với vợ chồng William - Kate khi họ cho rằng cặp đôi xứ Cambridge cũng vừa đi bằng máy bay riêng tới Bắc Ireland.

Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng xứ Sussex đã dự sự kiện Global Citizen Live tại New York (Mỹ), mà một phần mục đích là để kêu gọi các quốc gia chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ngay sau sự kiện này thì họ bay từ New York về nhà ở California trên chiếc máy bay riêng Dassault Falcon 2000, theo trang The Sun và Independent.

Trước lần này thì hồi tháng 8, Harry cũng đi máy bay riêng của một người bạn để về nhà (bay từ bang Colorado về California) sau khi tham gia trận đấu polo từ thiện.

Hai sự kiện gần nhau khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ và bảo rằng Harry - Meghan có “lời nói không đi đôi với việc làm”, luôn tự coi mình là những “chiến binh môi trường” nhưng lại thường xuyên đi máy bay riêng. Một số tác giả chuyên viết về Hoàng gia còn khẳng định: “Tôi chắc chắn rằng giữa các bang ấy không thiếu gì những chuyến bay thương mại bình thường”.

Nhưng giờ thì các fan của Harry - Meghan có cơ hội hướng sự giận dữ sang vợ chồng xứ Cambridge, bởi Hoàng tử William và Công nương Kate vừa có chuyến thăm Bắc Ireland, và họ được cho là bay bằng máy bay riêng.

Mọi chuyện bắt đầu khi tài khoản mạng xã hội của thành phố Derry (Bắc Ireland) đăng ảnh William - Kate đứng ở đường băng. Kèm theo đó, tài khoản này cũng viết rằng thành phố rất vui mừng được tiếp đón Công tước và Nữ Công tước xứ Cambridge. Thế là Omid Scobie, tác giả đã viết cuốn sách về Harry - Meghan và thường có thông tin sớm về cặp đôi xứ Sussex, đã viết trả lời: “Sự chào đón đặc biệt dành cho nhà Cambridge ở Sân bay Thành phố Derry sau khi máy bay riêng của họ hạ cánh”.

Tiếp sau đó, một số cư dân mạng khác cũng lên tiếng phê phán William và Kate, một số thì nhân dịp này bảo vệ Harry - Meghan. Họ thậm chí còn tag cả tài khoản của Cung điện Kensington (William - Kate) khi viết những bình luận như:

“Vậy là nhà Cambridge có thể dùng máy bay riêng nhưng Harry - Meghan thì không? Tôi tưởng công chúng vẫn chỉ trích việc dùng máy bay riêng? Hay là sự chỉ trích đó chỉ dành cho Harry - Meghan thôi?”.

“Cuộc khủng hoảng năng lượng và thiếu xăng ở Anh dường như không ảnh hưởng đến gia đình xứ Cambridge?”.

“Chẳng lẽ không có chuyến bay thương mại nào giữa London và Bắc Ireland?”.

Tuy nhiên, cũng có người giải thích rằng, nói William - Kate đi bằng máy bay riêng là không hoàn toàn chính xác, bởi họ đi bằng máy bay của Không lực Hoàng gia và điều đó là để đảm bảo an toàn. Đây được coi là việc dễ hiểu bởi cặp đôi xứ Cambridge là hai trong số những thành viên cao cấp nhất của Hoàng gia Anh và họ tới Bắc Ireland để làm công việc của Hoàng gia chứ không phải vì mục đích cá nhân.

Hiện phía William - Kate chưa đưa ra phản hồi nào về cuộc tranh luận “máy bay riêng” này.

Thục Hân