Fan "đào" lại chuyện quá khứ các "Anh trai": SOOBIN, Đức Phúc đối xử với đàn em ra sao?

HHT - Mới đây, cộng đồng mạng vừa "đào" được khoảng thời gian các "anh trai", "anh tài" kể về ngày mới gặp nhau. Trong đó, SOOBIN cho Duy Khánh mượn tiền dù chỉ mới gặp 1 lần, Đức Phúc giúp Quang Hùng MasterD có thêm cơ hội tỏa sáng tại The Debut 2018.

SOOBIN - Duy Khánh: "Mượn nợ để làm quen"

Cùng hội ngộ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 2 "anh tài" SOOBIN và Duy Khánh vừa có dịp ôn lại chuyện cũ. Cụ thể, trong đoạn clip được Duy Khánh chia sẻ, nam diễn viên cùng SOOBIN hồi tưởng về câu chuyện mượn tiền cách đây 8 năm. Ngày đó, Duy Khánh tham gia thử thách trong một gameshow và gọi điện mượn tiền ca sĩ SOOBIN để "mua tóc giả làm bằng tóc thật với giá 10 triệu đồng".

Đáng nói, đây là cuộc gọi của cả hai sau lần làm việc đầu tiên cách đó không lâu. Song vừa nghe Duy Khánh hỏi mượn tiền, SOOBIN đã không chần chừ mà đồng ý ngay, khiến nam diễn viên xúc động. Khi nhắc lại chuyện xưa, và được Duy Khánh hỏi lý do tại sao cho mượn tiền, "anh tài" SOOBIN bày tỏ: "Vì Duy Khánh chân thật, với anh gặp một lần là đủ quen rồi".

Đến hiện tại, giọng ca Giá Như cho biết nếu Duy Khánh mở lời, SOOBIN vẫn sẽ giúp đỡ trong khả năng. Cuộc nói chuyện tình cảm của 2 "anh tài" khiến fan ấm lòng. Nhiều khán giả cảm kích tình cảm mà SOOBIN đối với anh em đồng nghiệp: "Dễ thương quá nè", "1 chiếc clip mà biết được 2 người lành tính tốt bụng", "SOOBIN đã đẹp trai, tốt bụng mà còn... giàu, 10 điểm!"...

Đức Phúc tạo cơ hội cho Quang Hùng MasterD

Trước khi gặp nhau tại Anh Trai "Say Hi", Đức Phúc và Quang Hùng MasterD từng có cơ hội làm việc cùng nhau trong chương trình The Debut 2018. Năm đó, Quán quân The Voice 2015 ngồi ở vị trí BGK và Quang Hùng là thí sinh. Tại vào vòng audition, Quang Hùng nhận được sự ủng hộ từ Đức Phúc với lời gửi gắm: "Phúc sẽ cho bạn cơ hội để đi tiếp, hy vọng vòng sau bạn sẽ hát một ca khúc phù hợp hơn".

Nhờ đó, giọng ca Thủy Triều có cơ hội bước tiếp vào vòng trong, gây ấn tượng với nhiều ca khúc như Thiệp Cưới Trên Bàn, Ký Ức,...

Sau 6 năm, 2 "anh trai" đều đã đạt được những thành công trong sự nghiệp ca hát, làm nhạc. Đức Phúc và Quang Hùng MasterD vừa gặp lại nhau tại Anh Trai "Say Hi", nhận nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả. Trước đó, Đức Phúc từng cover ca khúc Đừng Khóc Một Mình do Quang Hùng sáng tác.