Fan “Heartstopper” bức xúc khi Kit Connor bị dồn ép phải come out: “Tôi song tính”

HHT - Nam diễn viên Kit Connor của series ăn khách “Heartstopper” (Trái Tim Ngừng Nhịp) chính thức come out mình là người song tính. Thay vì vui mừng, nhiều fan cảm thấy bức xúc bởi họ thấy “Nick” gần như bị dồn ép phải làm điều đó.

Heartstopper (Trái Tim Ngừng Nhịp) là một series phim về tuổi teen - đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+ dễ thương, ấm áp. Một trong hai nhân vật trung tâm của phim là Nick Nelson, một chàng trai song tính, trong phần 1 có cảm tình với cậu bạn Charlie và cuối mùa 1 họ đã hẹn hò.

Mới đây, nam diễn viên Kit Connor thủ vai Nick Nelson trong Heartstopper chính thức come out mình là người song tính. Tuy nhiên, Kit Connor đã chia sẻ điều này trên Twitter cá nhân không mấy vui vẻ: “Quay lại một chút thôi. Tôi là người song tính. Chúc mừng vì đã ép buộc một người 18 tuổi phải nói ra điều này. Tôi nghĩ một vài người đã quên đi ý nghĩa của bộ phim rồi. Tạm biệt.”

Trước đó, Kit Connor đã quyết định rời bỏ Twitter để tránh khỏi sự săm soi của nhiều fan quá khích. Nay Kit trở lại Twitter chỉ để thông báo dòng khá ngắn trên. Bởi thế, mặc dù không nói rõ lý do nhưng nhiều fan đoán rằng Kit Connor quyết định come out là bởi những tin đồn và những ý kiến công kích gần đây.

Nhiều ý kiến quá khích đã tố Kit Connor là queer-baiting - mạo nhận có liên quan đến cộng đồng LGBTQ+ để “câu fan”, “hám fame”... Điều này xảy ra khi Kit Connor có hành động nắm tay nữ diễn viên đóng cùng trong phim mới A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow.

Chính vì thế, nhiều fan thay vì vui mừng khi Kit Connor come out thì lại bức xúc bởi họ thấy nam diễn viên trẻ gần như đã bị dồn ép phải làm điều đó. Đa số đều đồng ý rằng một người come out chỉ khi họ muốn thế, khi họ thấy thoải mái, chứ không phải bởi áp lực từ người khác.

“Tôi thực sự không hiểu làm sao người ta có thể xem Heartstopper xong rồi sau đó hí hửng dành thời gian để suy đoán về giới tính và phán xét người khác dựa trên định kiến cá nhân. Hy vọng tất cả những kẻ đó nên tự cảm thấy xấu hổ. Kit, em rất tuyệt vời”, Alice Oseman - tác giả nguyên tác truyện tranh Heartstopper -bày tỏ sự ủng hộ dành cho “Nick” của mình.

Không chỉ có tác giả Alice Oseman, đông đảo fan cũng “thả phẫn nộ” trên Twitter trước những lời đồn thổi, soi mói và bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho Kit Connor.

“Tôi rất thất vọng về fandom này. Các bạn đã bắt nạt một trong những ngôi sao của phim trên Twitter, buộc cậu ấy phải tự come out. Heartstopper là một bộ phim ấm áp và yêu thương nhưng fandom này thì lại độc hại. Tôi buồn lắm, và thất vọng nữa.”

“Heartstopper là điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình an toàn và được chấp nhận là một người song tính, vì thế nhìn thấy Kit Connor bị bắt nạt như thế khiến tôi quặn thắt ruột gan.”

“Tôi sẽ mắng tới bến mấy kẻ đã nói Kit Connor là đồ kỳ quặc, và còn mắng tơi tả hơn nữa với tất cả những kẻ không để cậu ấy yên vì xu hướng tính dục của mình. Kit, tôi yêu bạn và chúng tôi rất xin lỗi bạn.”

“Tôi rất tự hào vì cậu ấy đã chia sẻ điều này với chúng tôi, nhưng quá giận bất cứ ai đã gọi cậu ấy là kẻ kỳ quặc hay bất cứ điều gì tương tự. Không ai nên cảm thấy bị ép buộc phải come out, dù nổi tiếng hay là không.”