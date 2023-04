Fan làm hẳn đô la hình Lisa "quẩy banh nóc" trong sân khấu MONEY ở Coachella

HHT - Đâu chỉ thuê hẳn máy bay để chạy dòng chữ "I LISA YOU" trên bầu trời lễ hội Coachella, fan của Lisa còn không ngại vung tiền để "quẩy hết nấc" trong sân khấu "MONEY" của Lisa.

BLACKPINK đang là cái tên tạo ra sức hút lớn nhất tại Coachella 2023 trên khắp các trang mạng xã hội. Bên cạnh các sân khấu chung của nhóm, từng thành viên cũng gây ấn tượng với màn trình diễn solo độc đáo.

Em út Lisa chính là người kết màn cho sân khấu solo bằng bản hit Money từng "làm mưa làm gió" tại các bảng xếp hạng. Main dancer nhà BLACKPINK đã khuấy động không khí lễ hội bằng 100% năng lượng. Khả năng làm chủ sân khấu cùng giọng hát live nội lực giúp Lisa nhận được "cơn mưa lời khen".

Sân khấu của giọng ca LALISA càng nóng hơn bao giờ hết khi người hâm mộ tạo ra "cơn mưa tiền" trong lúc cô trình diễn điệp khúc bài hát MONEY. Fan mong muốn vừa "tạo nét" ủng hộ thần tượng độc đáo, vừa tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ tại Coachella năm nay.

Tại đêm diễn đầu tiên, một lượng lớn đồng 100 USD được fan tung ra khi Lisa biểu diễn MONEY. Theo lời kể của những khán giả theo dõi buổi diễn, lúc đầu người hâm mộ tưởng rằng fan chỉ tung ra tiền giả như một cách khuấy động không khí. Nhưng khi trời sáng, fan mới thấy rõ tất cả đều là tiền thật.

Trước đó, fan của Lisa còn chứng minh độ chịu chi cho thần tượng khi thuê hẳn máy bay viết dòng chữ "I LISA YOU" trên bầu trời. Mới đây nhất, câu khẩu hiệu “Drop some money with LALISA” cũng đã xuất hiện trong khu vực sân khấu của BLACKPINK biểu diễn tại Coachella 2023.