Fan lo lắng khi Kim Ji Won bị vây kín, xô đẩy ở sân bay: "Tôi khóc vì Jiwonie mất"

HHT - Fan ở nhà theo dõi livestream lo lắng trong khi Jiwon không ngừng cười tươi, chào hỏi mọi người dù bản thân bị fan vây kín, xô đẩy và rời đi rất khó khăn ở sân bay Incheon (Hàn Quốc). Câu chuyện phía sau đang được lan truyền càng làm người hâm mộ cảm động hơn.

Ngày 15/5, Kim Ji Won đã hạ cánh tại sân bay Incheon sau khi tới Singapore tham dự sự kiện của BVLGARI. Trong những video, hình ảnh được ghi lại, fan lẫn cư dân mạng đều lo lắng cho Kim Ji Won vì ngay khi cô bước ra, người hâm mộ có mặt tại đó đã nhào tới vây kín cô.

Khung cảnh lộn xộn và có phần hỗn loạn xảy ra, đội vệ sĩ đã cố gắng giữ khoảng cách cho Ji Won với đám đông trong khi fan cố gắng tới gần để quay và đưa quà cho cô. Vì đám đông xô đẩy và chèn ép nên cô rất khó khăn để rời đi, thậm chí là có nhân viên được cho là đã bị ngã.

Bị fan vây kín và có thể sẽ bị "fan cuồng" quá khích động chạm hay có hành vi quá giới hạn, Ji Won cố giữ bình tĩnh, mỉm cười và liên tục cảm ơn, làm tim với người hâm mộ. Các fan toàn cầu cũng như cư dân mạng bình luận, ngay cả lúc đó Ji Won có che mặt, bịt tai để ra ngoài cũng sẽ được thông cảm vì đám đông quá hỗn loạn. Nhưng cô vẫn thân thiện chào hỏi làm netizen cảm động.

Trên mạng xã hội cũng truyền tay nhau một bài đăng kể rằng người này đã nghe được cuộc trò chuyện của nhân viên và phiên dịch viên của Kim Ji Won. Họ nói rằng đã báo với Ji Won là có khoảng 40 fan đang chờ ở sân bay và 8 bảo an, chuyến bay khởi hành sớm nên sân bay cũng khá vắng. Vì biết có fan chờ nên Ji Won đã quyết định ra bằng cửa thường thay vì cửa VIP.

Fan chìm đắm trong sự ngọt ngào của Kim Ji Won: "Jiwonie (cách gọi thân mật) của mình quá đỗi ấm áp", "Tôi muốn khóc với Jiwonie quá", "Đúng Kim Ji Won ngoan xinh yêu"...

Người hâm mộ biết rằng sức ảnh hưởng của Kim Ji Won hậu Queen of Tears là rất lớn. Các fan khắp nơi kêu gọi trên mạng xã hội rằng fan hãy duy trì trật tự và khoảng cách an toàn khi đến gặp Ji Won. Người hâm mộ cũng hy vọng sau sự việc hỗn loạn ở sân bay vừa qua, công ty quản lý sẽ sắp xếp thêm bảo an ở sân bay hay các sự kiện Kim Ji Won tham dự để tránh fan cuồng, fan quá khích làm xấu hình ảnh của fandom.