Fan meeting của Kim Seon Ho tại TP.HCM vào tháng 3 tới bị hủy, nguyên nhân do đâu?

HHT - Với lý do "những tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát", buổi fan meeting của Kim Seon Ho tại TP.HCM dự kiến tổ chức vào tháng 3 sắp tới đã chính thức bị hủy bỏ.

Tối 5/2, iMe Việt Nam - đơn vị tổ chức fan meeting của nam diễn viên Kim Seon Ho tại TP.HCM đã thông báo hủy bỏ sự kiện. Theo thông báo, vì "những tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát", buổi giao lưu mang tên Color+Full của nam diễn viên dự kiến tổ chức ngày 9/3 tới đây sẽ không thể diễn ra như kế hoạch. Đồng thời, ban tổ chức cũng lưu ý sẽ tiến hành hoàn trả vé tiền cho người hâm mộ theo quy định của hệ thống phân phối vé.

Trước đó, Kim Seon Ho khiến người hâm mộ Việt bất ngờ khi thông báo tổ chức fan meeting tại TP.HCM. Nam diễn viên quen mặt với khán giả Việt qua loạt vai phụ trong tựa phim Start-Up, Lang quân 100 ngày, Nhà trọ Waikiki 2...

Đến khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió cùng Hometown Cha Cha Cha, lùm xùm bắt ép bạn gái phá thai đã làm hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự thật sớm được lật mở, Kim Seon Ho được minh oan và sớm trở lại nghiệp diễn, mở rộng ở cả hai địa hạt truyền hình và điện ảnh. Fan Việt đều vui sướng và háo hức vì nghe tin "tổ trưởng Hong" sẽ tới TP.HCM, nhưng nay đành thất vọng tràn trề bởi tin tức "sét đánh ngang tai".

Phần đông cư dân mạng cho rằng việc hủy show là chuyện có thể dự đoán được bởi tình hình bán vé fan meeting của Kim Seon Ho vốn không mấy khả quan. Đến sáng 5/2, số lượng ghế trống vẫn còn rất nhiều dù cổng bán vé đã mở từ ngày 19/1.

Ngoài ra, netizen cũng cho rằng Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) là địa điểm "quá cỡ" so với buổi giao lưu của Kim Seon Ho. Tuy anh có độ nổi tiếng nhất định tại Việt Nam, nhưng fan cứng và chịu chi vẫn chưa đủ để có thể lấp đầy sức chứa 5.000 chỗ ngồi của nhà thi đấu.

Theo cư dân mạng, ngay cả buổi giao lưu của Lee Jong Suk - nam diễn viên có lượng fan Việt lớn hơn nhiều so với Kim Seon Ho, diễn ra tại TP.HCM vào tháng 9 năm ngoái cũng chỉ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị The Adora với quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Việc ban tổ chức chọn nhà thi đấu Quân khu 7 làm nơi tổ chức cũng khiến cư dân mạng tỏ ra e dè, may ra phải diễn viên hạng A mới có thể "cháy vé" được.

Fan meeting tại TP.HCM là một phần trong chuỗi sự kiện 2024 Asia Tour Color+Full của tài tử Kim Seon Ho. Vào ngày 3/2 vừa qua, anh đã hoàn thành fan meeting tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.