Fan nghi vấn Nam Em tham gia nhóm "Queen" - đội thi gây bão TikTok với giai điệu "Waiting For You"

HHT - Trên sân khấu "The Heroes" tập 3, đội thi có tên "Queen" gây chú ý với bản mash-up "Wating For You - Ngày Chưa Giông Bão". Cư dân mạng nhanh chóng dự đoán những cái tên ẩn mình sau lớp mặt nạ bí ẩn.

Theo đó, các thành viên trong Queen đều giấu đi danh tính của mình dưới lớp áo choàng đỏ và mặt nạ che kín mặt. Màn xuất hiện của nhóm trong chương trình khiến người xem liên tưởng đến series đình đám Money Heist - Phi Vụ Triệu Đô của Netflix. Ở phần intro, Queen cũng sử dụng bài hát Bella Ciao rất nổi tiếng trong phim. Phần thi này lập tức nhận được sự yêu thích và ủng hộ của khán giả. Đa số bình luận đều cho rằng bản phối của Ngày Chưa Giông Bão - Waiting For You rất mới lạ, bắt tai. Tạo hình của các thành viên, vũ đoàn và phần vũ đạo cũng thu hút người xem. Một số ý kiến cho biết, bản mash-up khiến mọi người phải "replay" rất nhiều lần. Giọng hát chính cũng phù hợp với các ca khúc và thuyết phục người nghe. Có khán giả còn khẳng định nhờ phần thi của team Queen mà họ mới biết đến chương trình. Tuy nhiên, màn trình diễn của team Queen lại không được các giám khảo Đỗ Hiếu, Phương Uyên, Thanh Hà... đánh giá cao. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng tiết mục không có điểm nhấn và khó thuyết phục được anh. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cũng thẳng thắn nhận xét: "Mình chưa cảm được. Ấn tượng cũng không, hay cũng không, mọi thứ đều rất hoang mang". Dù vậy, bản mash-up hiện đang "tạo bão" trên nền tảng TikTok nhờ giai điệu bắt tai. Cư dân mạng bắt đầu tò mò về danh tính thực sự của team Queen. Thông qua chất giọng, cách hát, nhiều người cho rằng "Queen" chính là Nam Em. Một số khác lại dự đoán giọng ca chính không ai khác ngoài Thanh Duy. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng tham gia The Heroes mùa đầu tiên nên xác suất góp mặt trong mùa thi năm nay là khá thấp. Vì vậy, mọi sự chú ý đang dồn về phía Nam Em. Bên cạnh đó, Hoa hậu Hương Giang cũng là cái tên đang được đưa vào "vòng nghi vấn". Hiện tại, khán giả chỉ biết được producer của tiết mục là Đậu Tất Đạt. Anh đã chính thức lộ diện trên sân khấu The Heroes 2022 - Thần Tượng Đối Thần Tượng. Những nhân tố còn lại hiện vẫn là "ẩn số" chưa được hé mở. Người hâm mộ đang mong chờ sự bùng nổ đến từ team Queen trong những tập tiếp theo của chương trình.