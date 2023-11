Fan nữ qua đời khi đi xem concert "The Eras Tour", ê-kíp của Taylor Swift vướng tranh cãi

HHT - Nhiều khán giả tại Brazil đã tỏ ra bất bình, khẳng định Taylor Swift vô tâm, khi cô không có động thái giúp đỡ gia đình của người hâm mộ qua đời có liên quan đến "The Eras Tour".

Vừa qua, Taylor Swift đã mang The Eras Tour đến thành phố Rio De Janeiro, tuy nhiên, đã có nhiều vụ việc không hay xảy ra tại hai đêm diễn ở đây.

Trong đêm diễn ngày 17/11, một fan nữ đã không may qua đời vì thời tiết quá nóng tại Rio, khiến cô bị ngừng tim trong lúc làm thủ tục tham gia. Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ hoang mang.

Đặc biệt, nhiều người còn bày tỏ sự thất vọng, khi biết phía sân vận động được cho là cấm mang nước từ bên ngoài vào, nhưng lại bán nước với giá quá cao trong khi thời tiết tại Rio rất nóng.

Sau sự việc trên, Taylor Swift đã đăng tải một dòng trạng thái lên Instagram cá nhân, bày tỏ sự thương tiếc của cô đến người hâm mộ ấy. Ban tổ chức tại sân vận động Olympic Nilton Santos cũng đã kịp thời đưa ra những giải pháp tránh nóng cho fan, như bố trí thêm điểm phát nước, đưa thêm nhiều xe cứu hoả để cứu giúp kịp thời.

Tuy nhiên, Taylor Swift lại nhận về loạt chỉ trích liên quan đến sự việc trên. Cụ thể, mẹ của Ana Benevides - bà Adriana đã tiết lộ rằng gia đình của bà chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ T4F (đơn vị tổ chức The Eras Tour) hay từ Taylor Swift. Các fan của Taylor Swift tại Brazil đã phải tự mình đóng góp để giúp đỡ cho gia đình của bà Adriana lo hậu sự cho người con gái quá cố.

Thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng fan Taylor Swift tại Brazil tức giận. Họ thông báo với nhau về việc sẽ im lặng và không cổ vũ Taylor Swift khi cô diễn champagne problems tại The Eras Tour, thay vào đó sẽ đem theo bảng hiệu với dòng chữ “Justice For Ana" (Công lý cho Ana) để yêu cầu Taylor Swift lên tiếng. Tuy nhiên, gia đình của Ana đã bày tỏ mong muốn rằng người hâm mộ không nên im lặng, mà hãy tiếp tục cổ vũ cho Taylor Swift tại The Eras Tour.

Ngoài ra, Travis Kelce vừa qua đã xuất hiện trong một bài phỏng vấn về chuyện tình với Taylor Swift trên tạp chí WSJ. Bài phỏng vấn này ra mắt vào thời điểm nhạy cảm, như “thêm dầu vào lửa” đối với các khán giả tại Brazil.

Bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều khán giả vẫn lên tiếng bênh vực cho Taylor Swift. Cụ thể, trong đêm diễn cuối cùng tại Rio, Taylor Swift đã đặc biệt trình diễn ca khúc Bigger Than Whole Sky. Dù không trực tiếp nhắc đến Ana, Taylor lại bật khóc khi cất những lời hát đầu tiên.