Fan phấn khích khi "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận" trở lại màn ảnh rộng

HHT - Sau 5 năm kể từ lần đầu công chiếu, phần phim "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận" sẽ được tái chiếu màn ảnh rộng ở thị trường nội địa từ ngày 9/5.

Sau 5 năm kể từ lần đầu công chiếu, nhà phát hành Thanh Gươm Diệt Quỷ vừa công bố phần phim điện ảnh Chiến Tàu Vô Tận sẽ chính thức trở lại màn ảnh rộng từ ngày 9/5. Đặc biệt, phiên bản lần này sẽ được nâng cấp toàn bộ lên chất lượng 4K, đồng thời hỗ trợ nhiều định dạng chiếu cao cấp như IMAX, Dolby Atmos, Dolby Cinema, 4DX và MX4D.

Sự kiện tái chiếu lần này dự kiến kéo dài trong 5 tuần, với quy mô phát hành tại 423 rạp trên toàn Nhật Bản. Đây là cơ hội để người hâm mộ một lần nữa trải nghiệm hành trình đầy cảm xúc của Tanjiro và Rengoku trên chuyến tàu Mugen với chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội.

Demon Slayer: Mugen Train theo chân Tanjiro, Nezuko, Zenitsu và Inosuke khi cả nhóm lên một chuyến tàu để hỗ trợ Viêm Trụ Kyojuro Rengoku trong nhiệm vụ diệt quỷ. Tuy nhiên, con tàu đã bị Enmu, Hạ Huyền Nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt thao túng nhằm đưa các hành khách vào giấc mơ vĩnh viễn.

Tanjiro và đồng đội phải chiến đấu để thoát khỏi ảo giác và bảo vệ mọi người. Đỉnh điểm của bộ phim là trận chiến đầy cảm xúc giữa Rengoku và Thượng Huyền Tam Akaza.

Hiện nhà phát hành chưa có kế hoạch mang phim trở lại rạp Việt hoặc thị trường quốc tế nói chung. Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ Thanh Gươm Diệt Quỷ tại Việt Nam vẫn hy vọng có cơ hội được xem lại Chuyến Tàu Vô Tận trên màn ảnh rộng trước khi thưởng thức "siêu phẩm" Vô Hạn Thành vào ngày 15/8 năm nay.

Disney hủy bỏ series Tiana, chấm dứt kế hoạch phát triển phim dài tập trên Disney+

Ngày 05/03, Walt Disney Animation Studios vừa công bố chính thức hủy bỏ Tiana, series hoạt hình từng được mong đợi trên Disney+. Đồng thời, hãng tuyên bố sẽ không tiếp tục phát triển các dự án dài tập cho nền tảng trực tuyến, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược nội dung của Disney.

Được công bố vào năm 2020, Tiana là phần tiếp nối của The Princess and the Frog (2009), xoay quanh hành trình mới của nàng công chúa tại vương quốc Maldonia. Tuy nhiên, dự án liên tục trì hoãn và cuối cùng bị khai tử trước khi ra mắt.

Quyết định dừng sản xuất hoạt hình dài tập cho streaming cũng kéo theo việc đóng cửa xưởng phim Disney tại Vancouver, làm dấy lên lo ngại về những đợt cắt giảm nhân sự trong ngành. Động thái này phản ánh sự thay đổi chiến lược của Disney sau khi Pixar cũng tuyên bố tập trung vào các tác phẩm chiếu rạp thay vì nội dung dài tập trên Disney+.

Trạm tin Manga & Anime được cập nhật vào thứ 2, 4, 6 hằng tuần, giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game… Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.