Fan phát hiện mối liên hệ giữa tâm thư thông báo nhập ngũ và bài hát cuối showcase của Jung Kook

HHT - Sau khi Jung Kook xác nhận thời gian nhập ngũ là vào tháng 12 tới đây, người hâm mộ đã nhận ra, hóa ra bài hát cuối cùng trong showcase vừa qua chính là một lời gửi gắm đầy ấm áp của anh dành cho fan.

Ngày 20/11, Jung Kook (BTS) tổ chức showcase đầu tiên trong sự nghiệp solo mang tên GOLDEN Live On Stage tại nhà thi đấu Jangchung (Seoul, Hàn Quốc). Anh "cháy hết mình" với toàn bộ các bài hát trong album GOLDEN.

Dư âm buổi diễn còn chưa ngớt, BigHit Music đã khiến ARMY (fandom của BTS) toàn cầu sửng sốt khi thông báo 4 thành viên còn lại là RM, Jimin, V và Jung Kook đã bắt đầu thực hiện các thủ tục để chuẩn bị nhập ngũ. Buổi tối ngày 22/11, chàng út cũng xác nhận lịch nhập ngũ trên Weverse.

Anh bày tỏ: "Tháng 12 tới đây, mình sẽ bắt đầu một hành trình mới. Mình sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tạm rời xa các bạn. Khi nói ra điều này, trái tim mình nặng trĩu nhưng lòng mình lại thấy ấm áp khi nhớ về những kỷ niệm quý giá cùng ARMY. Mỗi khoảnh khắc mà mình trải qua cùng các bạn đều là những khoảnh khắc tươi sáng nhất trong cuộc đời của mình".

Giọng ca Sevenkhông ngừng cảm ơn, dặn fan giữ gìn sức khỏe và hứa sẽ quay trở lại sân khấu với một phiên bản trưởng thành hơn. Đọc tâm thư của Jung Kook, người hâm mộ nhận ra mối liên hệ bất ngờ với bài hát cuối cùng trong showcase vừa qua.

Still With You - bài hát do Jung Kook sáng tác đã được anh chọn trở thành ca khúc khép lại solo showcase đầu tiên. Lời bài hát miêu tả tâm trạng của một chàng trai đối diện với nỗi nhớ da diết sau chia tay, nhưng khi đặt trong bối cảnh này fan lại thấy hợp lý đến không ngờ:

"Chúng ta đã cùng cười, và cũng đã cùng khóc. Tưởng chừng rất giản đơn, nhưng với mình đó là tất cả mọi thứ. Biết đến bao giờ mình có thể gặp cậu một lần nữa. Đến lúc đó, mình sẽ nhìn vào đôi mắt của cậu và nói rằng mình đã rất nhớ cậu."

Với mỗi câu từ đều chất chứa tình cảm sâu lắng, các fan cho rằng em út BTS đã biết công ty sẽ ra thông báo về việc nhập ngũ, nên đã trình diễn bài hát này như một thông điệp đầy ấm áp gửi gắm đến ARMY.

Sau xác nhận từ Jung Kook, phần đông ARMY tỏ ra luyến tiếc vì anh quyết định nhập ngũ lúc sự nghiệp solo đang ở đỉnh cao với độ phủ sóng mạnh mẽ. Dù vậy, không khó để nhận thấy BTS đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời gian sớm nhất, để quay lại với đội hình 7 thành viên vào năm 2025, như lời hứa trước đó với các ARMY.