Fan phim "11 tháng 5 ngày" phát sốt với khoảnh khắc Thanh Sơn "môi chạm môi" với Khả Ngân ở Đà Lạt

HHT - Trong một sản phẩm âm nhạc mới đây, Thanh Sơn - Khả Ngân lại khiến người hâm mộ "ôm tim" vì "phản ứng hóa học" ngọt ngào.

Chọn Đà Lạt làm bối cảnh thực hiện, MV Meet You At The Right Time xoay quanh Thanh Sơn - chàng trai lên Đà Lạt kiếm sống bằng nghề shipper, trong một lần tình cờ đã gặp Khả Ngân và cả hai "phải lòng" nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, một ngày nọ, Thanh Sơn vô tình phát hiện Khả Ngân vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ. Do đó, cả hai quyết định chia tay. Một năm sau, trên đoạn đường quen thuộc và bản nhạc cả hai cùng thích vang lên, cặp đôi vô tình gặp lại nhau, thay cho lời kết về chuyện yêu tình đúng người - đúng thời điểm.

Khả Ngân - Thanh Sơn khiến người hâm mộ thích thú vì loạt khoảnh khắc "tình bể bình": nhìn nhau bằng ánh mắt "ngọt sâu răng", nắm tay, chở nhau bằng xe đạp và có phân cảnh "môi chạm môi" trong sản phẩm debut của ca sĩ Avi. Nhiều fan "đẩy thuyền" cặp đôi này đã để lại nhiều bình luận khen ngợi: "Con tim rạo rực quá, giờ hóng đám cưới thôi chứ thuyền này không cần chèo nữa", "Khả Ngân - Thanh Sơn mãi xịn",...

Thanh Sơn khẳng định anh nhận lời mời đóng MV Meet You At The Right Time là vì có Khả Ngân. “Đây là lần thứ 2 tôi nhận lời đóng MV, lại là MV debut của 1 nghệ sĩ trẻ và tôi phải bay vào Đà Lạt quay làm việc nên ban đầu tôi cũng hơi đắn đo. Nhưng khi nghe nói bạn diễn của tôi là Khả Ngân thì tôi nhận lời luôn".

Meet You At The Right Time là bản Pop R&B do ca nhạc sĩ Avi sáng tác và thực hiện. Sau ca khúc này, học trò Ngô Thanh Vân sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc quy tụ các khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz. Avi cho biết cô muốn tiếp cận khán giả bằng giọng hát và sản phẩm mình làm ra, với mong muốn mọi người cảm nhận được âm nhạc của cô nhiều hơn mà không cần thông qua hình ảnh.