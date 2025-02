Fan Việt dậy sóng vì Tiffany Young SNSD đến Việt Nam, manifest cho "chị Tư" Taeyeon

HHT - Sau nhiều năm chờ đợi, Việt Nam cuối cùng đã xuất hiện trong bản đồ concert của nữ thần tượng nổi tiếng nhóm Girls' Generation.

Chiều 12/2, tài khoản mạng xã hội chính thức của Tiffany thông báo 2025 FAN-CONCERT TOUR "HERE FOR YOU" IN ASIA của Tiffany Young sẽ đến TP.HCM (Việt Nam). Fancon của thành viên SNSD sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du vào ngày 22/3/2025.

Ngay khi được công bố, thông tin này lập tức bùng nổ mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng fan K-Pop tại Việt Nam, đặc biệt là SONE (tên gọi fandom của nhóm Girls' Generation). Phần lớn mọi người đều tỏ ra phấn khích và nóng lòng bày tỏ mong muốn được gặp mặt thần tượng trực tiếp, có khán giả còn nhanh tay lên kế hoạch đặt mua vé máy bay đến TP.HCM theo đúng thời gian concert được tổ chức từ sớm.

Mặt khác, nhiều người hâm mộ cũng bắt đầu dự đoán mức giá vé và quyền lợi đi kèm của đêm nhạc này. Hiện tại, thông tin cách thức mua và hạng vé vẫn chưa được BTC công bố, song nhiều người hâm mộ dự đoán cuộc chiến "săn vé" tới fancon của Tiffany sẽ rất cạnh tranh bởi đây là thành viên nổi tiếng nhất nhì của nhóm nhạc quốc dân.

Từ cuối tháng 1, mạng xã hội Việt Nam đã râm ran tin đồn thành viên khác của SNSD - Taeyeon sẽ tới TP.HCM mở concert. Người hâm mộ hy vọng fancon của Tiffany sẽ thành công để "xin vía" cho "chị Tư" (tên thân mật fan gọi Taeyeon) tới Việt Nam chạy tour.



Với thông báo về tour concert lần này, Tiffany khẳng định được sức hút vượt thời gian và tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình. Chuyến lưu diễn không chỉ là món quà cô dành tặng cho những người hâm mộ Việt Nam trung thành mà còn mở ra một trang sự nghiệp mới đầy hứa hẹn trên hành trình âm nhạc quốc tế của mình.