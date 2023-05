Fast X: Khi những người tưởng “nghìn trùng xa cách” bỗng đột ngột trở về

HHT - "Fast X" là tập đầu tiên trong chuỗi 3 phim kết thúc series này, nhưng vẫn đủ khiến bạn ngạc nhiên vỡ òa khi gặp lại rất nhiều người quen tưởng không còn trở lại với những cuộc đua.

Hai phản diện “lạ mà quen”

Trong Fast X, cái tên mới nhất sẽ đe dọa đến sự an nguy của gia đình và bạn bè của Dom được hé lộ là Dante Reyes do tài tử Jason Momoa thủ vai. Và hắn ta lại có liên quan mật thiết đến kẻ phản diện từng xuất hiện trong Fast Five (2011), vì Dante chính là con trai của trùm tội phạm Hernan Reyes.

Tài sản, danh tiếng và gia đình của Dante đã bị hủy hoại bởi nhóm của Dom. Và giờ đây, hắn quay trở lại để làm điều tương tự. Thông minh và điên loạn, Dante đã chờ đợi nhiều năm để tung ra những đòn khốc liệt nhất khiến Dom điêu đứng. Thêm nữa, Dante không tới một mình. Thiên tài tội phạm Cipher đứng sau nhiều âm mưu trong các phần phim Fast & Furious khác cũng trở lại trong khi khán giả cứ ngỡ cô ta đã hết vai từ tập 9.

Lý do Jakob quay lại gia đình Dom

Em trai của Dom là Jakob (John Cena) từng được Cipher chiêu mộ về phe tội phạm trong Fast & Furious 9, tuy nhiên nghĩa tình gia đình vẫn chiến thắng cái ác. Trong Fast X, Jakob đóng một vai trò quan trọng: Bảo vệ Little Brian, con trai của Dom.

Gia đình Dominic Toretto đã trở thành mục tiêu của Dante và cậu nhóc Brian chính là điểm yếu để hắn uy hiếp Dom. Dom đành phải nhờ Jaokob trợ giúp bảo vệ Brian bởi anh không muốn đặt thêm em gái Mia vào tầm ngắm nguy hiểm lần nữa. Từng là một điệp viên, Jakob chắc chắn sẽ trở thành người chú tuyệt vời của Little B trong cuộc chiến căng thẳng.

Người mới đã bất ngờ, người cũ còn gây ngạc nhiên hơn

“Captain Marvel” Brie Larson là cái tên mới tiếp theo sẽ góp mặt trong Fast X. Vai đặc vụ Tess của cô xuất hiện không nhiều nhưng lại cực ấn tượng với thần thái lạnh lùng, ra đòn chuẩn xác.

Nhưng Fast X còn một gương mặt nữ khác gây xôn xao nhiều hơn, dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng vào cuối phim. Trước đó, chẳng ai ngờ nhân vật này lại tái xuất ở Fast & Furious nên rất nhiều khán giả đã vô tay hú hét khi thấy cô xuất hiện, hứa hẹn những tập tiếp theo sẽ còn nhộn nhịp hơn nữa.