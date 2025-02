Flash Team mừng sinh nhật RHYDER, fan Việt hẹn hò thổi nến chúc Anton RIIZE

HHT - Trong danh sách các phim Hàn sẽ lên sóng Netflix trong năm 2025 tiếp tục không có tên “Ngôi Trường Xác Sống” (All Of Us Are Dead) mùa 2. Việc bộ phim zombie học đường này tiếp tục kéo dài thời gian khiến khán giả than trời vì đợi quá lâu.