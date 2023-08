FLYER “bắt tay” Lớp học Mật ngữ: “Truyền lửa” học tiếng Anh cho học sinh

HHT - Một cô gái ngồi lên chiếc ghế massage - món đồ rất phổ biến ở những nơi công cộng như ga tàu, trung tâm thương mại… - và không may bị chiếc ghế cuốn lấy mái tóc dài, khiến cô gái đã kêu cứu ầm ỹ. Sự việc hy hữu này cuối cùng thế nào?

HHT - Một ngôi nhà đã đổ sụp và rơi xuống sông do ngập lụt ở Alaska (Mỹ), trông như trong phim. Các nhà chức trách đã phải đưa ra thông báo khẩn cấp về đợt ngập lụt nghiêm trọng này.

HHT - Lê Chúc An (sinh năm 2008) là "mầm non" của làng golf Việt Nam, được kỳ vọng sẽ kế tiếp các đàn chị như Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, trở thành golfer xuất sắc, giúp bộ môn golf Việt Nam rút ngắn khoảng cách trên đấu trường quốc tế trong tương lai.