Gặp sự cố trang phục không mong muốn tại Emmy 2022, Selena Gomez vẫn được khen hết lời

HHT - Diện chiếc đầm yếm choàng cổ màu trắng hiệu Celine, Selena Gomez xuất hiện lộng lẫy như một nữ thần. Nhưng điều khiến cư dân mạng bàn tán là dường như cô đã không biết mình gặp sự cố trang phục với lớp lót váy.

Selena Gomez lên sân khấu để giới thiệu cho series Only Murders in the Building tại lễ trao giải Emmy lần thứ 74. Cô nàng chiếm trọn sự chú ý với chiếc váy đính sequin tuyệt đẹp, vừa thể hiện sự đẳng cấp vừa sang trọng của nhà mốt Celine.

Tuy nhiên cư dân mạng đã phát hiện ra một trục trặc trang phục: Có vẻ như lớp lót của chiếc váy đã bị vướng vào đồ lót khiến chúng bị kéo giật lên và bị lùng nhùng phía trong.

Một người hâm mộ bày tỏ khó chịu dùm Selena: "Sao không ai nói với Selena Gomez về lớp lót váy của cô ấy, giúp cô ấy với chứ!".

Một người khác thì phân tích: "Mình không chắc đây là cố ý của thiết kế đâu, vì lớp ngoài của váy dài chấm sàn, phần lót váy của Selena rất có thể dài tới bắp chân của cô ấy, có nghĩa là nó đã bị mắc vào đồ lót của cô ấy rồi".

Đây không phải là lần đầu Selena Gomez gặp sự cố váy áo. Tại lễ trao giải SAG 2022, Selena đã ngã một cú rất mạnh trên thảm đỏ do một đôi giày cao gót Louboutin bị lỗi. May mắn thay, Selena đã được đỡ để gượng dậy và sau đó cô ấy vẫn rạng rỡ bằng cách tháo giày đi chân trần - một pha xử lý đầy tự tin.