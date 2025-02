Gelboys: Cực phẩm BL đẹp như MV của NewJeans, nội dung dị biệt, rối mà cuốn

HHT - "Gelboys" gây sốt cộng đồng mê phim boylove khi sở hữu phần nhìn đặc sắc, diễn xuất "không đơ chút nào" từ dàn diễn viên trẻ.

Phần nhìn được ví như MV của NewJeans (NJZ)

Qua những tập đầu tiên, khán giả cuốn theo phong cách hình ảnh lạ mắt mà Gelboys mang lại. Không chỉ là những cảnh quay thông thường, ê-kíp của Gelboys còn dựng phim theo chủ nghĩa tối đa (maximalism) trong từng khung hình, hiệu ứng, hay thời trang của nhân vật. Nhờ đó, bộ phim trở nên đa sắc, bắt mắt, được khán giả đánh giá là gợi nhớ đến những MV của NewJeans.

Nhiều hiệu ứng nhãn dán được ê-kíp tận dụng, thậm chí "phủ" khắp màn hình như cách thể hiện cảm xúc của các chàng trai trong phim khi yêu. Gelboys còn tập trung khắc họa xu hướng làm móng tay sáng tạo của Gen Z, với những kiểu sơn, đắp, đính phụ kiện (charm)... sặc sỡ, nhiều hình thù đa dạng và độc lạ. Đặc biệt, việc làm móng lại được cả con trai ưa chuộng chứ không riêng gì phái nữ, từ đó tạo nên thông điệp giới nhẹ nhàng, tinh tế và hợp thời.

Có thể thấy ngay từ phần nhìn, Gelboys đã chọn hướng đi khác biệt hoàn toàn với phần lớn các dự án phim boylove của Thái Lan nói riêng và xu hướng phim bộ nói chung. Cách dựng phim này thu hút khán giả trẻ ưa cái lạ nhưng tần suất nhiều có thể làm người xem bị ngợp.

Phim không có hiệu ứng âm thanh kỳ lạ hay tràn ngập thoại, mà ưu tiên lối kể "show, don't tell", tức là dùng hình ảnh, tình tiết thay cho lời nói. Những cung bậc cảm xúc, tình yêu của 4 nam chính vẫn hiện hữu rõ rệt, dù đó là yêu thầm, ước muốn, ghen tị, buồn bã hay tò mò.

Bốn mỹ nam Gen Z quay khán giả "chóng mặt"

Thành công và sự độc đáo của Gelboys có một phần lớn đến từ đạo diễn - Boss Naruebet Kuno. Anh là người đã tạo nên "cơn sốt" I Told Sunset About You, là yếu tố lớn giúp cặp đôi Billkin - PP trở thành sao hạng A như hiện tại. Boss cũng là đạo diễn đứng sau Thiên Đường Quả Báo, dự án điện ảnh do Jeff Satur và Engfa Waraha đóng chính từng "gây sốt" rạp Việt năm 2024.

Với Gelboys, đạo diễn Boss tiếp tục truyền tải thành công cách làm phim "nghệ" của mình, dùng hình ảnh và góc quay đầy nồng ấm để kể câu chuyện thiếu niên nhiệt huyết, nhưng cũng phức tạp và khó đoán.

Nội dung của Gelboys "rối rắm" hơn bề ngoài rất nhiều. Phim bắt đầu với nam chính có cái tên kỳ lạ Fou4Mod (do New Chayapak đóng) đang đau buồn vì chia tay bạn gái. Fou4Mod sau đó chú ý đến một bạn học nam tên Chian (Pide Monthapoomđóng), vì Chian đã tiếp cận anh trước. Fou4Mod còn nhận ra Chian thường xuyên đi đến một tiệm làm móng ở Siam, nên đã bám theo.

Kể từ đây, Fou4Mod bắt đầu "cảm nắng" Chian, nhưng cũng khó chịu khi Chian hay có cử chỉ thân mật với một người khác là Bua (Leon Zech đóng). Để khiến Chian chú ý và có thêm đồng minh, Fou4Mod rủ rê bạn cùng lớp Baabin (PJ Mahidol đóng) đi làm móng, từ đó tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Hiếm có bộ phim boylove Thái nào mà dàn nhân vật lại mập mờ, chưa rõ ràng như Gelboys, khiến khán giả không dám "đẩy thuyền" bất kỳ ai. Fou4Mod và Chian rõ ràng là cặp đôi chính của phim, nhưng lại đang rơi vào vướng mắc.

Fou4Mod và Baabin cũng có nhiều khoảnh khắc thân thiết, đáng yêu, không thua gì Chian với cậu bạn Bua. Thế nhưng theo như trailer phim, giữa Baabin và Bua về sau cũng sẽ nảy sinh mối quan hệ bất ngờ.

Kể từ đó, những màn "mèo vờn chuột" lẫn nhau giữa bốn chàng trai vô tình mang đến nét khác biệt, thu hút, giúp Gelboys càng thêm "dị biệt" giữa nền công nghiệp phim boylove Thái Lan đang khá bão hòa. Từ đó, nhiều khán giả dự đoán bộ phim của Boss lần này sẽ có cái kết "chưa chắc tốt đẹp", nhưng nhiều khả năng sẽ đáng nhớ và bùng nổ không kém cạnh I Told Sunset About You năm xưa.