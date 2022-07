"Gen Z by Hải Anh" - tìm kiếm đại sứ Gen Z với giải thưởng lên tới 150 triệu đồng

Gen Z ơi, chúng mình là một thế hệ năng động, cá tính và đầy sáng tạo. Chúng mình sinh ra là để tỏa sáng chứ không phải để mãi trốn trong “giới hạn an toàn” đâu! Thử một lần “chơi lớn” xem bạn bè có trầm trồ, tham gia “Gen Z By Hai Anh” để bứt phá giới hạn bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình: It’s you but better. Đặc biệt hơn chính là cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu Hải Anh với tổng giải thưởng lên tới 150 triệu đồng trong tầm tay.

Hải Anh Uniform thứ 2 có ai Chủ nhật bao giờ? Hải Anh Uniform là cái tên chẳng còn xa lạ gì đối với các bạn học sinh, sinh viên. Không chỉ là thương hiệu đồng phục số 1 Việt Nam bằng những sản phẩm ấn tượng, Hải Anh còn thường xuyên tạo ra nhiều hoạt động, sân chơi giải trí - nghệ thuật với mong muốn đồng hành cùng Gen Z, lan tỏa các hoạt động ý nghĩa tới cộng đồng như: Hải Anh ShowCase mùa 1 và 2, Fashion show “Color Of Gen Z”, các sự kiện Cuộc thi “Lớp tôi tỏa sáng”, “Áo lớp xịn của tui”, “Áo lớp 0đ”, “Gen Z tri ân”... Để tiếp nối loạt chương trình ý nghĩa, Hải Anh tổ chức cuộc thi “Gen Z by Hai Anh”: Cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho Thương hiệu đồng phục Hải Anh cũng như gương mặt đại diện cho thế hệ Gen Z năng động, cá tính có thể phá bỏ mọi giới hạn của bản thân để tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thông qua cuộc thi này, các đại sứ sẽ khẳng định lại vị thế và vai trò của thế hệ Gen Z, đồng thời truyền cảm hứng đến cộng đồng. GenZ có đó không - Giải thưởng to thế này, tham gia ngay chờ chi! Đi thi không quên giải thưởng siêu to “khổng lồ”,nhanh tay tham gia ngay “Gen Z by Hai Anh” để có cơ hội sở hữu những giải thưởng “chất cực chất”. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng. Nghe cơ cấu giải thưởng thôi đã thấy “chấn động”, muốn “chiến” ngay rồi phải không Gen Z ơi! Giải thưởng lên tới 150 triệu đồng vẫn chưa phải là tất cả bởi đại sứ Gen Z by Hai Anh còn được hưởng một loạt quyền lợi truyền thông hot nhất đến từ Hải Anh Uniform nữa nè: - Được xuất hiện trên các kênh truyền thông của Hải Anh. - Có cơ hội trở thành gương mặt đại diện tham gia vào các dự án truyền thông của Hải Anh. - Xuất hiện trên báo của đối tác truyền thông của Hải Anh. Trở thành đại sứ Gen Z và ẵm trọn giải thưởng của Hải Anh “dễ nhằn” thế này á? Đừng lo lắng hay ngại ngần về việc tham gia Gen Z by Hai Anh nhé vì sân chơi này là dành cho bạn: Tất cả nam, nữ học sinh đang theo học tại các trường THCS, THPT trên khắp cả nước (bao gồm cả học sinh vừa tốt nghiệp thời điểm tháng 6 năm 2022). Và dưới đây cách thức tham gia chắc chắn Gen Z sẽ cần. Cùng rinh giải lớn với cách thức chấm điểm siêu dễ luôn nè. Một là tham gia Gen Z by Hai Anh, hai là bỏ lỡ Gen Z by Hai Anh và tiếc nuối nguyên hè này. Vì vậy, còn chần chờ gì mà không tham gia ngay để tỏa sáng theo cách của bạn đồng thời rinh về loạt giải thưởng “chấn động địa cầu” từ Hải Anh Uniform! Thông tin liên hệ Đồng phục Hải Anh Địa chỉ: Add 1: 85 Lê Văn Sỹ, TP.HCM Add 2: 307 Cầu Giấy, TP Hà Nội Add 3: 268 Nguyễn Huy Tưởng, TP Hà Nội Hotline: 0981.686.686 Website: https://dongphuchaianh.com/ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/aolopdepchat.dongphuchaianh P.V