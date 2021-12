Gen Z cá tính, đột phá trong showbiz Việt năm 2021: Khả Ngân, Khánh Vy nổi bật nhất

HHT - Những ngôi sao thuộc Gen Z như Khả Ngân, Mỹ Anh, Wren Evans, Khánh Vy đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2021. Điều này giúp công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào những tài năng trẻ cá tính, kiên định lại có khả năng vươn tầm quốc tế.

Thế hệ Gen Z đang ngày càng nhận được sự yêu mến và chú ý của xã hội bởi tài năng "không đợi tuổi" cùng những cá tính độc đáo. Năm 2021 là năm nhiều ngôi sao Gen Z tỏa sáng và nhận được sự chú ý lớn trong showbiz Việt.

Khả Ngân: “Boxing girl” nay đã là “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”

Trong năm 2021, Khả Ngân nhận vai chính Tuệ Nhi trong bộ phim 11 Tháng 5 Ngày do VFC sản xuất. Bộ phim ngay sau khi lên sóng đã gây "sốt", xuất hiện hàng loạt hội nhóm bàn luận về phim cũng như ủng hộ dàn diễn viên.

Diễn xuất của Khả Ngân trong 11 Tháng 5 Ngày nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Có thể nói với diễn xuất mộc mạc, chân thực cùng giọng nói ngọt ngào, Khả Ngân đã trở thành một Tuệ Nhi đáng yêu trong lòng người xem.

Năm nay, Khả Ngân còn nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải AAA - Asian Academy Creative Awards 2021 (Giải thưởng Sáng tạo Hàn Lâm Châu Á 2021) cho vai diễn trong bộ phim Bí Mật Của Gió. Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, quy tụ nhiều quốc gia và lãnh thổ châu Á tham gia trong cả hai lĩnh vực này.

Khánh Vy: “Hot girl 7 thứ tiếng” trở thành “MC đa tài truyền cảm hứng”

Cô gái trẻ xinh đẹp, tài năng, từng nổi lên vào năm 2016 với danh xưng “hiện tượng hotgirl 7 thứ tiếng” giờ đã trở thành một đại diện Gen Z toàn năng khi không ngừng nỗ lực và thành công ở nhiều vị trí khác nhau.

Khánh Vy sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như: Đậu hai trường đại học nổi tiếng (Học viện Ngoại Giao và Đại học Ngoại Thương), là MC của nhiều chương trình giới trẻ yêu thích như: IELTS On The Go, Follow Us, English in a minute, 8 IELTS...

Sự kiện đánh dấu sự trưởng thành và năng lực của Khánh Vy vào năm 2021 là việc cô trở thành MC trẻ tuổi nhất của chương trình gắn liền với bao thế hệ học trò - Đường Lên Đỉnh Olympia. Khi thông tin này được công bố, mạng xã hội bùng nổ, Khánh Vy trở thành cái tên nổi rần rần, không chỉ được các bạn trẻ mà còn được rất nhiều phụ huynh quan tâm.

Trước Khánh Vy, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từng có nhiều thế hệ MC được khán giả đặc biệt mến mộ như: Nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Tùng Chi, nhà báo Lưu Minh Vũ, MC Thanh Vân Hugo, MC Kiều Anh... và gần đây nhất là MC Diệp Chi. Ở độ tuổi đôi mươi, Khánh Vy đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ và trở thành một nguồn cảm hứng tích cực của giới trẻ.

Mỹ Anh: Nhân tố đột phá của nền âm nhạc Việt Nam 2021

Có thể nói Mỹ Anh là một đại diện tiêu biểu của Gen Z full package (tạm dịch: Nghệ sĩ toàn năng thế hệ mới). Mỹ Anh được nuôi dưỡng, dạy dỗ bởi ba mẹ - cặp bài trùng tài năng của làng nhạc Việt là diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Mỹ Anh được dự đoán sẽ trở thành một nghệ sĩ trẻ rất triển vọng, một nhân tố hứa hẹn sẽ mang đến sự đột phá trong tương lai của âm nhạc Việt Nam.

Với cá tính của một Gen Z, Mỹ Anh không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới, phù hợp với định hướng riêng của bản thân. Mỹ Anh dần gây chú ý khi liên tiếp trở thành nghệ sĩ Việt được mời tham dự tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế.

Cụ thể là vào tháng 11 vừa qua, cô đã tham dự lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 tại Mỹ và đứng chung sân khấu cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như Rich Brian, Saweetie, CL (2NE1), DPR Live Keshi. Tiếp đó là lễ hội âm nhạc Round Music Festival 2021. Được biết, sự kiện âm nhạc đình đám này sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2022 với sự góp mặt của SB19 (Philippines), ADOY (Hàn Quốc), JAMBINAI (Hàn Quốc), Sophia Liana (Malaysia)...

Wren Evans: Bản sắc mới lạ đầy ấn tượng của V-Pop

Giai điệu Thích Em HƠi Nhiều "làm mưa làm gió" trên các nền tảng mạng xã hội năm nay. Với giai điệu bắt tai, MV đầy màu sắc, Thích Em HƠi Nhiều nhanh chóng lọt vào Top 2 Trending với 2,7 triệu lượt xem chỉ sau 1 tuần ngắn ngủi. Điều khiến nhiều người bất ngờ chính là tác phẩm này thuộc về một chàng trai trẻ mới sinh năm 2001.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, cá tính thu hút mọi ánh nhìn, Wren Evans còn là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng thông thạo 3 thứ tiếng Anh - Pháp - Tây Ban Nha. Đây cũng chính là lý do nhiều người tin rằng Wren Evans sẽ là một tân binh mới đầy triển vọng của V-Pop.

Cũng như Mỹ Anh, Wren Evans được cha mẹ cho học âm nhạc từ bé. Năm 10 tuổi, Wren được tiếp xúc với piano cổ điển, sau đó còn biết chơi guitar và guitar bass. Wren Evans đã cùng với hai người bạn thành lập một nhóm nhạc từ những ngày còn học THPT có tên là SundayBars, sau đổi thành Jeune Homme.

Thế hệ Gen Z hiện nay là một thế hệ đa năng và có thể đảm nhiệm nhiều khâu trong quá trình sản xuất - điều mà Wren Evans và Mỹ Anh đã chứng minh được. Điều này cho thấy sự chuyển giao giữa các thế hệ đang đem lại một cơn gió mới cho nền âm nhạc Việt Nam - một điều đáng mong chờ.