Gen Z truyền cảm hứng "xóa lười" đầu năm: Nói là làm, thử rồi mới biết!

HHT - The Fantastic Four: First Steps chính thức đưa Bộ Tứ Siêu Đẳng trở lại màn ảnh lớn sau nhiều năm chờ đợi. Với dàn diễn viên mới và kịch bản được trau chuốt kỹ lưỡng, đây có thể là phiên bản đáng mong đợi nhất của nhóm siêu anh hùng huyền thoại.