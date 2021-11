Ghi hình Dances Of The World, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và dàn thí sinh tạo nên festival đường phố

HHT - Kỷ niệm lần tổ chức thứ 70, Miss World năm nay có rất nhiều hoạt động đặc biệt, trong đó phần trình diễn Dances Of The World được ghi hình trên các con phố đầy màu sắc của Puerto Rico, tạo nên một festival đường phố sôi động. Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc trang phục “Nhụy Kiều Tướng Quân”, xinh đẹp nổi bật bên dàn đối thủ.

Từ năm 2009, trong đêm Chung kết của đấu trường Miss World có thêm phần trình diễn Dances of the World. Đây là một phần trình diễn không tính điểm. Phần trình diễn luôn luôn được chờ đợi trong mỗi đêm Chung kết và là một trong những yếu tố đặc sắc của cuộc thi.

Tuy nhiên, trong một vài năm, khán giả tỏ ra không mặn mà lắm với phần trình diễn này, nó khá dài và đôi khi còn buồn tẻ. Có lẽ vì thế, năm nay, phần trình diễn Dances Of The World đã được BTS Miss World thay đổi một chút hình thức thể hiện.

Thay vì trình diễn trên sân khấu đêm Chung kết, các thí sinh đã có buổi ghi hình trên các con phố đầy màu sắc của Puerto Rico.

Chia sẻ trên trang cá nhân về phần ghi hình này, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho thấy buổi ghi hình gần như đã biến thành một festival đường phố sôi động. Nàng hậu mặc trang phục Nhụy Kiều Tướng Quân, xinh đẹp nổi bật bên dàn thí sinh.

Cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021 đã thực hiện xong tương đối nhiều phần thi phụ, trong đó có buổi thuyết trình Dự án Nhân ái, phần thi đối đầu Head To Head Challenge, ghi hình Dances of The World trên đường phố Puerto Rico.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kêu gọi netizen bình chọn cho cô tại phần thi Head To Head Challenge. Theo như người đẹp chia sẻ, cô đã thực hiện khá tốt phần thi này, mặc dù phần thi này năm nay tương đối khó và thử thách hơn so với những năm trước.

Ba cách để vote cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại phần thi Head to Head Challenge như sau:

1. Bình chọn trực tiếp trên website chính thức của cuộc thi.

- Bước 1: Vào trang web https://www.missworld.com và tạo tài khoản hoặc đăng nhập bằng Facebook, Gmail hoặc Instagram.

- Bước 2: Kéo để tìm Đỗ Thị Hà/ Vietnam ở tab Contestant - 2021 hoặc click vào đường link: https://www.missworld.com/#/contestants/5839 và nhấn “Vote for me”.

2. Bình chọn bằng cách nhấn follow trang Fanpage Miss World - Vietnam tại https://www.facebook.com/Miss-World-Vietnam-254365614668490/

3. Bình chọn bằng cách follow tài khoản Mobstar của Hà:

- Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Mobstar từ App Store hoặc CH Play

- Bước 2: Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản bằng Gmail hoặc Facebook

- Bước 3: Tìm và follow tài khoản “MissVietnam_DoThiHa”

Thí sinh có lượt vote ở website chính thức nhiều nhất nhóm + tăng lượng follow ở Fanpage và Mobstar nhiều nhất nhóm sẽ được đặt cách vào Vòng 2 của Head to Head Challenge.