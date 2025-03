Gia đình Hoa Dâm Bụt thống lĩnh đường đua âm nhạc: Thay nhau lên Top 1, “ẵm trọn” Top 5 Trending YouTube

HHT - Cùng trở lại đường đua V-Pop vào đầu năm 2025, ba thành viên Gia đình Hoa Dâm Bụt gồm Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik đều đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Sau 5 ngày công chiếu, MV Bắc Bling của Hòa Minzy hiện đạt 18 triệu lượt xem và "vững vàng" ở vị trí Top 1 Âm nhạc thịnh hành của YouTube và cả Top 1 Thịnh hành YouTube Việt Nam. Sản phẩm mới cũng đứng đầu các BXH như Zing MP3, iTunes và lọt Top 9 video đạt lượt xem cao nhất toàn cầu trong vòng 24 giờ đầu tiên (theo Kworb.net).

Bắc Bling tôn vinh văn hóa Bắc Ninh qua từng khuôn hình. Bắt tay cùng đạo diễn Nhu Đặng, Hòa Minzy "flex" được các "đặc sản tinh thần" ở quê hương như tục thờ Tam Phủ, tranh Đông Hồ,... duyên dáng và khéo léo.

Ca khúc mới còn đánh dấu màn hợp tác của Hòa Minzy với Masew - nhà sản xuất âm nhạc trẻ "cứng tay" trong mảng chất liệu dân gian. Do đó, Bắc Bling là màn kết hợp tinh tế, thời thượng giữa âm nhạc truyền thống là xẩm, chèo với các đoạn rap thời thượng. Màn thể hiện của hai cameo đình đám - Nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry cũng nhận về nhiều lời khen.

Đa số khán giả nhận định, Bắc Bling đánh dấu màn trở lại hoành tráng của chị cả Gia đình Hoa Dâm Bụt, với sự "lấp lánh" trong hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc.

Chăm Em Một Đời ra mắt ngay dịp Valentine 2025. Đúng với tên gọi, ca khúc mới của Đức Phúc là bản tình ca ngọt ngào, với thông điệp tích cực về sự đồng hành trong một mối quan hệ. Trên chiếc beat "tình rất tình" của Kewtiie, Đức Phúc khoe được chất giọng sáng, khỏe và khả năng lên nốt cao mượt mà.

Sau hơn 2 tuần lên sóng, Chăm Em Một Đời đạt 14 triệu lượt xem và lọt Top 5 Trending YouTube. Vào thời điểm ra mắt, ca khúc đạt hạng 2 BXH Zing MP3, hạng 1 BXH NhacCuaTui và lọt Top 5 Spotify Việt Nam.

OST của Bộ Tứ Báo Thủ - Dù Cho Tận Thế hot ngay từ đoạn nhá hàng đầu tiên. Chỉ với hai câu điệp khúc: "Dù cho tận thế vẫn yêu em luôn yêu em. Đừng hòng ai dành lấy anh không buông, anh không buông", các TikToker đã tạo trend biến hình "2 ảnh giật giật" và được đông đảo Gen Z hưởng ứng.

MV Dù Cho Tận Thế khiến khán giả "xé túi mù" với cái kết của bùng binh tình yêu ERIK - Tiểu Vy - Quốc Anh. Sự góp mặt của các "anh trai" Hải Đăng Doo, Phạm Anh Duy, Hùng Huỳnh và hai thành viên Gia đình Hoa Dâm Bụt Đức Phúc - Hòa Minzy cũng nhanh chóng tạo được hiệu ứng tích cực. Sau 1 tháng công chiếu, ca khúc vẫn giữ vững phong độ Top 2 Âm nhạc Thịnh hành YouTube và đạt con số "trộm vía" - 35 triệu lượt xem.

Cùng ra mắt sản phẩm âm nhạc vào đầu 2025, ba thành viên Gia đình Hoa Dâm Bụt "ẵm trọn" Top 5 Trending YouTube và thu hút được lượt xem ấn tượng. Sau Anh Trai "Say Hi", Đức Phúc có sự bứt phá trong màu sắc âm nhạc. Trong khi đó, ERIK vẫn trung thành với phong cách ballad "u sầu" và được khen ngợi bởi sự tiến bộ trong giọng hát. Hòa Minzy khoe được sự am hiểu quan họ trong Bắc Bling, đồng thời viết tiếp chuỗi thành công với văn hóa dân gian, sau Kén Cá Chọn Canh và Thị Mầu.