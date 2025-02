Gia nhập "đường đua nhạc Valentine", Trung Quân phủ nhận tin đồn "lôi kéo" Bùi Anh Tuấn

HHT - Sau 10 năm hứa hẹn, Trung Quân và Bùi Anh Tuấn cuối cùng cũng "có danh phận" khi cùng đứng tên chung trong MV I DO.

Trước thềm lễ Valentine, Trung Quân và Bùi Anh Tuấn chính thức ra mắt MV I DO, ca khúc đánh dấu "lời hẹn 10 năm" giữa 2 nam ca sĩ.

I DO là một ca khúc Pop Ballad do nhạc sĩ Kiên Trần chấp bút, với giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng. Trước đó, nhiều khán giả đã từng được nghe màn hát live I DO của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn tại sân khấu Live concert 1689 của Trung Quân. Ra mắt MV mới vào mùa yêu, đôi bạn thân mong muốn lan tỏa thông điệp về niềm tin vào tình yêu và sức mạnh của thời gian trong việc chữa lành những tổn thương.

Dẫu vậy, một số netizen thẳng thắn cho rằng ca khúc "nhẹ đô" so với "trình" của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn, lời bài hát "ngang", lủng củng, chưa sâu sắc. Nhưng cũng có khán giả bày tỏ: "Nhạc của 2 anh này phải nghe 10 lần trở lên mới thấy hay cơ, nghe 1 lần chưa thấm được đâu".

Chia sẻ về lần bắt tay cùng Bùi Anh Tuấn, Trung Quân cho biết: "Lần hợp tác này giống như một "tín hiệu vũ trụ" khi gặp lại Tuấn ở concert 1689. Khi Quân ngỏ lời cũng kỳ vọng lắm, và may mắn là Tuấn đồng ý kết hợp". Nam ca sĩ chia sẻ, MV I DO hay EP B.U.I sắp được ra mắt không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn đánh dấu lời hẹn từ hơn 10 năm trước, khi Trung Quân và Bùi Anh Tuấn bắt đầu chơi thân với nhau.

Bên cạnh đó, Trung Quân cũng bật mí lý do giọng ca Hẹn Một Mai trở lại đường đua V-Pop vào thời điểm này, phủ nhận việc... "lôi kéo" bạn thân trở lại showbiz. "Nếu Tuấn không muốn quay lại với âm nhạc thì có mười Trung Quân cũng không kéo nổi. Quân nghĩ rằng sau một thời gian nghỉ ngơi, Tuấn đã nhớ sân khấu, nhớ âm nhạc của mình rồi, chỉ là có chút loay hoay khi trở lại thôi. Không phải là giúp, Quân chỉ muốn "phụ" bạn mình một tay".