Giá rét bao trùm Bắc Mỹ, người dân lan toả trào lưu chia sẻ khăn quàng cổ

HHT - Chiến dịch để lại khăn quàng handmade ở những nơi công cộng mỗi khi trời giá rét đã và đang lan tỏa khắp Canada và Mỹ.

Hoạt động này được cho là xuất hiện lần đầu vào 10 năm trước tại Ottawa (Canada). Các sinh viên đại học địa phương đã buộc 14 chiếc khăn choàng cổ handmade vào các bức tượng công cộng kèm với lời nhắn: I’m not lost! If you’re stuck out in the cold, take this gift to keep warm. (tạm dịch: "Tôi không phải khăn thất lạc! Nếu bạn bị mắc kẹt ngoài trời lạnh, hãy lấy chiếc khăn này để giữ ấm.")

Sự kiện trên đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, trở thành trào lưu với tên gọi “scarf bombing”. Mọi người sẽ quyên góp, đặt các khăn quàng cổ ở nơi công cộng (các bức tượng, hàng rào, thanh chắn,...) như một cách để giúp đỡ những người khó khăn trong mùa Đông.

Sau đó, phong trào lan rộng từ Ottawa (Canada) đến nhiều thành phố ở Canada hay Mỹ hơn như Winnipeg (Manitoba - Canada), Maryland, Virginia, Iowa, thành phố New York, Twin Cities và Jacksonville (Florida)... với sự xuất hiện của các hội, nhóm hay tổ chức từ thiện.

Tại Mỹ, nhiều người tìm đến đan len như một cách giải trí sau khi đã nghỉ hưu hay làm việc nội trợ. Vì vậy, scarf bombing cũng tạo điều kiện để nhiều người gắn kết và làm quen khi tham gia các buổi sinh hoạt, giao lưu. Hoạt động nhanh chóng thu hút lượng lớn sinh viên đại học. Họ sẽ tổ chức các buổi quyên góp từ thiện, kêu gọi ủng hộ, phân loại và vận chuyển vào các tổ chức chuyên thực hiện chiến dịch tương tự.