“Giải cứu kênh đào Suez”: Tàu Ever Given "đã được giải phóng", nhưng… vẫn kẹt, vì sao vậy?

HHT - Mới có tin tức rằng con tàu khổng lồ Ever Given đang gây tắc nghẽn ở kênh đào Suez đã được giải phóng. Nhưng chúng ta có thể thở phào được chưa, khi mà Ever Given đã được cứu, nhưng… vẫn kẹt tại kênh đào?

Các nhà chức trách ở Ai Cập vừa cho biết, con tàu Ever Given “đã được giải phóng thành công”. Nhưng tại sao nó không đi đi mà vẫn cứ ở nguyên trong kênh đào Suez vậy? Tóm lại là nó đã được “giải phóng” chưa?

Câu trả lời tùy thuộc vào việc bạn coi thế nào là “giải phóng thành công” trong sự việc này.

Theo các kỹ sư thì con tàu đã “nổi trở lại một phần”, và đó cũng là cách gọi của nhiều kênh tin tức từ Mỹ như NBC hay Huffington Post. Còn những người quản lý kênh đào Suez ở Ai Cập thì cho biết, Ever Given đã quay “80% theo đúng hướng”, sau khi đuôi tàu dịch chuyển khoảng 102 mét khỏi bờ.

Dữ liệu vệ tinh từ MarineTraffic cho thấy, cái mũi tàu, mấy hôm trước như bị “khóa cứng” vào bờ phía Đông của kênh, giờ cũng đã rời khỏi bờ.

Tuy nhiên, Ever Given vẫn đang chặn cả hai ngả lưu thông, và các nhà chức trách không cung cấp thêm thông tin là khi nào thì con tàu sẽ hoàn toàn tự do và những con tàu khác cũng có thể qua lại như trước.

Vậy tức là, nếu bạn coi việc con tàu không còn bị “khóa chặt” vào bờ đất nữa chính là “giải phóng” nó, thì đúng là Ever Given đã được “giải phóng”. Nhưng nếu bạn coi việc “giải phóng” tức là con tàu phải tiếp tục đi được ra chỗ khác, để tàu bè lưu thông bình thường, thì chưa, tàu Ever Given chưa được tự do hoàn toàn đâu.

Việc Ever Given “được giải phóng một phần” là nhờ những nỗ lực to lớn của con người, như dùng 10 con tàu khác để đẩy và kéo nó, kết hợp với việc Mặt Trăng tròn khiến cho thủy triều lên.

Khi thủy triều tiếp tục lên vào chiều muộn hôm nay (giờ Việt Nam), các đội cứu hộ sẽ tiếp tục kéo con tàu ra giữa dòng và về phía Hồ Great Bitter - một vùng nước rộng ở giữa hai đầu Bắc và Nam của kênh đào Suez, để tàu được kiểm tra kỹ thuật, theo ông Osama Rabei, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez.

Vụ tắc nghẽn theo cách chưa từng có tiền lệ này có thể làm gián đoạn việc vận chuyển dầu và nhiều mặt hàng khác, gây thiếu hàng hóa và tăng chi phí cho người tiêu dùng.

Dù sao, việc kéo và đẩy dựa vào thủy triều khiến tàu Ever Given nổi lên và xoay chuyển một phần cũng là một bước tiến lớn và mang lại nhiều hy vọng. Mặc dù, vẫn có những mối lo ngại rằng nếu máy tàu không tiếp tục hoạt động bình thường để nó tự đi được, thì các nhà chức trách sẽ buộc phải dỡ bớt hàng xuống cho tàu đỡ nặng thì các tàu khác mới kéo nó được.

Việc dỡ bớt hàng lại chẳng phải đơn giản như là bạn dỡ hành lý lúc đi du lịch về. Với khoảng 20.000 container trên tàu, việc dỡ bớt ra là một nhiệm vụ rất phức tạp, đòi hỏi những thiết bị chuyên dụng hiện không có ở Ai Cập, nên có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Thục Hân