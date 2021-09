Giai điệu ám ảnh nhất TikTok: Khi Gen Z "nhây" với "chị đại" búp bê quản trò Squid Game

HHT - “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” đang trên đà tiến đến ngôi vị Phim có doanh thu cao nhất năm 2021, nam chính Simu Liu cũng thành công không kém trong việc để lại dấu ấn "đậm đặc" tại lần đầu tiên dự thảm đỏ sự kiện Met Gala 2021.