Giải mã bí ẩn “XO, Kitty”: Lý do Min Ho và Yuri là chị em ruột nhưng lại khác họ

HHT - Cặp đôi diễn viên Lee Sang Heon và Kim Gia, đảm nhận vai Min Ho và Yuri trong “XO, Kitty” ngoài đời là chị em ruột, nhưng “bí ẩn” là cả hai lại khác họ. Lý do đơn giản hơn nhiều fan đã suy đoán!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc

Một trong những điểm thú vị và bất ngờ nhất dàn diễn viên trẻ tươi mới của XO, Kitty là cặp đôi diễn viên Lee Sang Heon (sinh năm 1996) và Kim Gia (sinh năm 1994) là chị em ruột. Trong XO, Kitty, Lee Sang Heon thủ vai Min Ho, Kim Gia đảm nhận vai Yuri. Theo diễn biến đã diễn ra trong phim, có thể nói là cả hai là tình địch, bởi Min Ho rung động trước Kitty, còn Kitty thì tương tư với Yuri.

Cặp đôi chị em dễ thương này đã bày tỏ rằng họ vui và biết ơn khi có thể đóng cùng nhau trong một bộ phim. Trong XO, Kitty, tương tác giữa hai nhân vật mà họ đảm nhận không nhiều, có thể sang mùa 2 còn xảy ra xung đột, nhưng ngoài đời Lee Sang Heon và Kim Gia rất thân thiết với nhau. Các fan thấy họ thường xuyên đi chơi với nhau, như lái xe đi dạo và hát vang các bài hát của Big Bang.

Tuy là chị em ruột nhưng họ của cả hai lại khác nhau: Lee Sang Heon và Kim Gia. “Bí ẩn” này ban đầu đã gây bối rối cho các fan, và một số suy đoán đã ra đời, như có thể cả hai không hẳn là chị em ruột, mà là… chị em họ. Thậm chí có cả những “kịch bản” phức tạp hơn được vẽ ra. Nhưng lý do thực sự đơn giản hơn các fan đã nghĩ!

Được biết, Kim Gia là nghệ danh hoạt động khi đóng phim, còn Lee Sang Heon là tên thật. Tên thật của Kim Gia là gì thì cô hiện vẫn đang giữ bí mật, nhưng chắc chắn cô cũng mang họ Lee.

Sự tình là Kim Gia đã đến gặp một thầy bói ở Hàn Quốc, người này khuyên cô nên lấy nghệ danh để thành công hơn trên con đường nghệ thuật. Sau khi tính toán dựa trên biểu đồ sinh của mình, cô nhận được 5 cái tên để chọn và cô đã chọn tên “Kim Ji Ah”. Khi hoạt động ở thị trường quốc tế, cô điều chỉnh thành “Gia Kim” (ở Mỹ họ được chuyển ra sau tên, khác với châu Á họ xuất hiện trước tên).

XO, Kitty là phần phim ngoại truyện của bộ ba phim teen được yêu thích To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy). Lần này, nhân vật chính không còn là Lara Jean, mà là em gái cô - Kitty Song Covey. Bộ phim theo chân Kitty sang Hàn Quốc để cô hội ngộ mối tình đầu yêu xa của mình. Nhưng Kitty nhanh chóng nhận ra tình yêu thực tế có thể không dễ dàng như qua tin nhắn hay FaceTime.

