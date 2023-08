Giải mã tin đồn về “Red, White and Royal Blue”: Bị cắt rất nhiều cảnh và sẽ có phần 2?

HHT - Bộ phim kể về mối quan hệ của con trai Tổng thống Mỹ và Hoàng tử nước Anh - “Red, White and Royal Blue” đang gây sốt toàn cầu.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Được chuyển thể từ cuốn sách bán chạy của tác giả Casey McQuiston, Red, White and Royal Blue kể về chuyện tình lãng mạn giữa con trai tổng thống Mỹ và hoàng tử nước Anh. Với nội dung mới mẻ, bộ đôi diễn viên chính trẻ đẹp và vô cùng ăn ý, bộ phim này nhanh chóng gây sốt toàn cầu.

Sau đây là sự thật về một số tin đồn xoay xung quanh bộ phim!

Bộ phim đã bị cắt rất nhiều cảnh

Có thông tin cho biết Red, White and Royal Blue bản gốc dài tận 3 tiếng đồng hồ, nhưng khi lên sóng đã ngắn hơn rất nhiều do đã bị cắt bỏ nhiều cảnh. Điều này đã khiến các fan tiếc hùi hụi và mong muốn sẽ được xem bổ sung các cảnh đó.

Trả lời về điều này, đạo diễn của Red, White and Royal Blue cho biết đây hoàn toàn là thông tin không chính xác. Trong quá trình làm hậu kỳ, bản phim sau khi dựng đầu tiên có độ dài khoảng 2 tiếng 45 phút. Nhưng đây hoàn toàn mới chỉ là bản nháp, gồm các đoạn đã quay được xâu chuỗi lại với nhau theo thứ tự, rất sơ sài.

Dù phát sóng trên nền tảng trực tuyến không cần quá chú trọng vào thời lượng khắt khe như chiếu rạp, nhưng độ dài - ngắn của một bộ phim cũng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức của khán giả.

Vì thế, đạo diễn và các nhân viên thực hiện hậu kỳ phải rút gọn bộ phim lại, chú ý đến nhịp độ của phim để không làm khán giả cảm thấy bị nhàm chán. Thành quả cuối cùng chính là bản phim mà khán giả đã được xem trên màn ảnh.

Hai diễn viên chính thân thiết cả khi không quay phim

Trong Red, White and Royal Blue, Taylor Zakhar Perez đảm nhận vai Alex - con trai Tổng thống Mỹ và Nicholas Galitzine vào vai Hoàng tử nước Anh Henry. Chemistry mượt mà và bùng cháy của cả hai trên màn ảnh không chỉ đến từ diễn xuất của hai diễn viên, mà còn bởi Taylor và Nicholas rất thân thiết với nhau ngay cả khi chưa ghi hình.

Chính đạo diễn kể lại rằng khi thực hiện cảnh quay trong phòng ngủ của Alex, cảnh trước trận đấu polo, trong khi mọi người đang sắp xếp cảnh quay thì hai diễn viên chính cứ khiến họ mất tập trung.

Bởi Taylor và Nicholas cứ mải mê nói chuyện với nhau, không ai có thể khiến họ chú ý ngoài đối phương. Nhưng đạo diễn cũng nói thêm rằng có được bộ đôi diễn viên mà chemistry tràn ra cả ngay khi chưa ghi hình thì bộ phim đã có được một “kho báu”.

Không bám sát nguyên tác

Được chuyển thể từ cuốn sách bán chạy của tác giả Casey McQuiston, nhưng bản phim Red, White and Royal Blue không bám sát hoàn toàn nguyên tác. Một trong những điều đầu tiên dễ thấy nhất là bộ đôi diễn viên chính có độ tuổi lớn hơn so với các nhân vật trong sách. Vì thế, ban đầu có một số ý kiến cho rằng diễn viên chính quá già so với nhân vật.

Nhưng đạo diễn của Red, White and Royal Blue không cho đó là vấn đề lớn. Các nhân vật khi lên phim cũng được sửa bối cảnh cho phù hợp với tuổi của diễn viên, như nhân vật Alex là một sinh viên trường luật. Ông cũng nói thêm rằng điều quan trọng của bộ phim không phải là các nhân vật ở độ tuổi nào, mà là họ đã khám phá ra tình cảm dành cho nhau như thế nào.

Phim sẽ có phần tiếp theo

Sau khi lên sóng, Red, White and Royal Blue nhanh chóng trở thành bộ phim ăn khách toàn cầu, thu hút đông đảo khán giả. Vì thế, nhiều fan thực sự mong mỏi bộ phim sẽ có phần tiếp theo.

Cuối phim, Alex và Henry đã công khai tình cảm và mối quan hệ của mình với toàn thế giới. Điều này không dễ dàng, đặc biệt là với Henry, bởi những luật lệ truyền thống của Hoàng gia nước Anh khắt khe và có phần cổ hủ, nhưng cuối cùng tình yêu đã chiến thắng. Nhưng sau đó liệu có còn những thử thách nào khác buộc cặp đôi phải đối mặt? Nếu có, khán giả tò mò muốn được biết.

Đạo diễn bộ phim cho biết ông cũng muốn làm phần tiếp theo, nhưng chỉ khi có được một câu chuyện phù hợp. Phần tiếp theo không chỉ là “ăn theo” phần đầu mà bản thân nó cũng phải có sự phát triển, phải khai thác những khía cạnh mới hấp dẫn hơn.

Các fan đồng ý với điều này, bởi nếu làm một phần tiếp theo nhạt nhẽo hoặc không cho thấy sự phát triển của các nhân vật chính hoàn toàn có thể phá hỏng trải nghiệm tuyệt vời mà khán giả đã có với phần đầu tiên.