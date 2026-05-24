Giải thưởng AIMO 2026 khối THCS: 67 Huy chương Vàng được trao, teen vỡ òa hạnh phúc

HHTO - Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 đã tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất chinh phục những tấm huy chương danh giá. 67 Huy chương Vàng - con số ấn tượng đã chứng minh tài năng đáng nể của khối THCS trong cuộc tranh tài này.

Được biết đến là một trong những đấu trường Toán học bằng Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế có quy mô và uy tín lớn, AIMO 2026 không chỉ là nơi thử thách năng lực tính toán mà còn là sân chơi tôn vinh tư duy logic, sự cẩn trọng và bản lĩnh của các bạn trẻ. Trải qua các vòng sơ loại và thi đấu cam go, những thí sinh có mặt tại buổi Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) diễn ra ngày 24/5 chính là những gương mặt xứng đáng nhất, sẵn sàng sở hữu những tấm huy chương danh giá sau chuỗi ngày nỗ lực miệt mài.

Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026 diễn ra ngày 23/5 trước đó thu hút hàng trăm thí sinh trên toàn quốc tham dự. (Ảnh: Team Media AIMO)

Cấp THCS là cuộc so tài hấp dẫn khi ghi nhận số lượng thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam, như Hà Nội, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hải Phòng... Nhiều trường học dẫn đầu về số lượng giải thưởng trong khối THCS như Hệ thống trường Newton (Hà Nội), trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa), Hệ thống Archimedes Academy (Hà Nội), trường THCS Năng khiếu - ĐH Sư phạm Hà Nội...

Kết quả, khối THCS đạt được 67 Huy chương Vàng, 136 Huy chương Bạc và 204 Huy chương Đồng. Có thể thấy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ thi đấu tự tin, khối THCS đã khẳng định vai trò của mình trong giải đấu bằng một bảng thành tích vô cùng ấn tượng.

Hơn 400 giải thưởng dành cho khối THCS. (Ảnh: Như Ý)

Đặc biệt, năm nay Đấu trường Toán học Châu Á đã lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất mỗi khối để trao cúp Vô địch Quốc gia - Champion nhằm ghi nhận thành tích nổi bật của các bạn thí sinh năm nay.

Bạn Trần Ngọc Bảo Nguyên (trường THCS Năng khiếu - Đại học Sư phạm Hà Nội), thí sinh nhận giải Champion khối 6 chia sẻ: "Mình rất bất ngờ khi đạt được thành tích này, đây không chỉ là chiếc cúp dành cho mình mà còn cả thầy cô, bạn bè và bố mẹ đã giúp đỡ, động viên trong quá trình ôn tập".

Bạn Trần Ngọc Bảo Nguyên và các thí sinh đạt giải Vàng khối 6. (Ảnh: Như Ý)

Một "nhà vô địch" khác đến từ trường THCS Trần Quốc Toản (Quảng Ninh) - bạn Nguyễn Quý Hải, Champion khối 7 còn vui mừng hơn bao giờ hết, khi đây đã là năm thứ 2 bạn tham gia thi và "nhảy vọt" từ Huy chương Đồng đến giải vô địch. Hải bày tỏ: "Đây là một phần thưởng rất ý nghĩa với mình, cho mình thêm động lực để tiếp tục luyện tập, học hỏi thêm nhiều kiến thức Toán nữa".



Đồng hành cùng Quý Hải trên hành trình này, ngoài bố mẹ, còn có cô Nguyễn Thu Hương (Giáo viên môn Toán trường THCS Trần Quốc Toản, đồng thời cũng là giáo viên phụ trách đội thi AIMO của trường). Cô Hương không giấu được niềm vui khi nhìn thấy Hải và các bạn lớp mình đạt nhiều thành tích tốt tại AIMO năm nay. THCS Trần Quốc Toản cũng là một trong những trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, các bạn đến từ THCS Trần Quốc Toản (Quảng Ninh) đã có mặt tại Hà Nội từ thứ Sáu 22/5. (Ảnh: NVCC)

"Ngay sau khi mùa giải trước kết thúc, chúng tôi đã có kế hoạch tham dự mùa thi năm nay. Rất vui là các bạn đã đạt được thành tích tốt, khi có sự chuẩn bị và tìm hiểu chu đáo hơn. Qua cuộc thi này, học sinh có được sự tự học, tự tìm tòi, và đặc biệt là cơ hội tiếp xúc những kiến thức mới, hấp dẫn và bổ ích. AIMO là một sân chơi rất ý nghĩa, phù hợp với tất cả các bạn học sinh, đặc biệt là những bạn yêu thích môn Toán" - cô Hương nói.

Lễ trao giải khép lại với những nụ cười rạng rỡ của các thí sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh trước thành tích con em mình. Tấm huy chương danh giá có được từ cuộc thi năm nay không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là bước đệm vững chắc, tiếp thêm động lực để khối THCS tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức và sẵn sàng vươn ra các sân chơi quốc tế lớn hơn.