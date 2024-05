Giải thưởng "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" tại Grammys 2025 sẽ gọi tên Tyla?

HHT - Nổi lên cùng bản hit "Water", Tyla được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Gen Z sáng giá của làng nhạc Âu Mỹ. Dù vậy, ít ai biết được con đường đầy thử thách của cô nàng trước khi có được thành công hiện tại.

Tyla Laura Seethal sinh ra và lớn lên tại Johannesburg, Nam Phi. Ngay từ nhỏ, cô nàng đã bày tỏ tình yêu to lớn dành cho âm nhạc. Năm 11 tuổi, Tyla đã tham gia các dàn hợp xướng và các nhóm nhảy đường phố.

Tyla cũng thường xuyên đăng tải các bản cover lên mạng và gắn thẻ nhiều nhà sản xuất âm nhạc với hy vọng được ký hợp đồng. Hành trình này đã kéo dài suốt 4 năm cho đến khi cô nàng nhận được cái gật đầu đầu tiên. Cuối năm 2019, Tyla đã cho ra mắt single đầu tay - Getting Late hợp tác cùng với nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất Kooldrink. Dù vậy, Getting Late vẫn chưa đủ để nữ ca sĩ trẻ có được sự chú ý của khán giả.

Đại dịch COVID-19 bùng phát sau đó khiến Tyla gặp nhiều khó khăn trong việc quảng bá khiến cô phải gác lại sự nghiệp ca hát khi chỉ vừa mới bắt đầu. Tyla sau đó đăng kí ngành Kỹ thuật Khai khoáng tại một trường đại học theo lời khuyên của gia đình. Nhìn lại thời gian đó, Tyla chia sẻ cô đã khóc rất nhiều để thuyết phục người nhà cho phép bản thân tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Cuối cùng, gia đình đồng ý cho Tyla thử sức với đam mê trong vòng một năm.

Nắm bắt lấy cơ hội, Tyla nhanh chóng tìm kiếm những hợp đồng thu âm để nâng đỡ cho sự nghiệp ca hát của bản thân. Tháng 5/2021, nữ ca sĩ chính thức ký hợp đồng với hãng thu âm Epic Records. Tyla đã cho ra mắt một số ca khúc như Overdue (2021), To Last (2022), Been Thinking (2023) và có những thành công nhất định.

Ngày 28/7/2023, Tyla chính thức cho lên kệ ca khúc Water và ghi tên mình vào danh sách những ca sĩ Gen Z tiềm năng của làng nhạc US&UK. Water nhanh chóng trở thành cơn sốt trên TikTok, từ đó tiến vào Top 10 BXH Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 7. Đầu năm nay, cô nàng vinh dự nhận giải Grammys đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Best African Music Performance (Trình diễn âm nhạc gốc Phi xuất sắc nhất).

Thừa thắng xông lên, Tyla cho ra mắt album đầu tay mang tên chính mình. Tyla chia sẻ về album này: “Tôi đã dành hơn 2 năm cho dự án này. Với album này, tôi muốn giới thiệu bản thân tôi đến với mọi người do đó tôi đã chọn cái tên TYLA. Một album mang chính tên của tôi và tôi nghĩ đây là album hoàn hảo để thể hiện điều đó”.

Album nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người nghe cũng như giới chuyên môn. Trang đánh giá âm nhạc Pitchfork đã chấm album số điểm lên tới 8.0.

Tyla đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) tại mùa giải Grammys 2025. 10 năm hành trình trong âm nhạc của cô nàng kể từ những bản cover trôi nổi trên mạng xã hội, tự thân tìm kiếm những producer đầy gian nan cuối cùng đã gặt hái được những trái ngọt đầu tiên. Liệu nữ ca sĩ có thể khuấy đảo làng nhạc Âu Mỹ trong thời gian tới và ghi danh vào trong dàn sao trẻ nức tiếng hiện nay như Billie Eilish hay Olivia Rodrigo?