Giấu kỹ như Gong Hyo Jin, để fan chờ tận 2 tuần mới tung ảnh lễ đường, diện váy cưới rõ mặt

HHT - Đã 2 tuần kể từ khi đám cưới của Gong Hyo Jin và Kevin Oh diễn ra, nhưng số ảnh đám cưới được chủ nhân đăng tải chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là ảnh hậu trường, một góc trang trí lễ cưới..., không lộ mặt cô dâu, chú rể. Loạt ảnh mới được Hyo Jin chia sẻ vào ngày 26/10 khiến fan "mừng rớt nước mắt" vì cuối cùng cũng nhìn được rõ khuôn mặt rạng rỡ của cô dâu trong bộ váy cưới tại lễ đường.

Bên cạnh khoảnh khắc vui vẻ, tinh nghịch tại lễ đường, Gong Hyo Jin đăng một bức ảnh nắm tay bố mẹ, gửi lời cảm ơn đấng sinh thành đã nuôi nấng cô trưởng thành như ngày nay.

Người hâm mộ đã phải chờ suốt 2 tuần mới có thể được nhìn thấy ảnh rõ nét cô dâu Hyo Jin diện váy cưới, đứng tại lễ đường. Những bức ảnh được mỹ nhân Khi Hoa Trà Nở đăng tải trước đó đa số là ảnh cận: Cận chân, cận tay đeo nhẫn, cận một góc trang trí... Fan đùa rằng có lẽ sẽ phải chờ thêm cả tuần nữa nàng dâu mới Hyo Jin mới "nhả ảnh" bên cạnh chú rể tại lễ đường.

Hôn lễ của Gong Hyo Jin và nam ca sĩ Kevin Oh đã chính thức được cử hành tại New York vào ngày 12/10. Đám cưới được tổ chức riêng tư với sự xuất hiện của người thân và một số bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Ngắm những bức ảnh tại hôn lễ của Gong Hyo Jin, người hâm mộ thấy ấm lòng mọi khung cảnh đều mang đậm nét tính cách của hai vợ chồng: Vừa lãng mạn đầy chất nghệ sĩ như Kevin Oh, vừa độc đáo, phá cách như Gong Hyo Jin.