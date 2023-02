"Gieo quẻ" Grammys 2023: Cuộc so găng nảy lửa giữa Taylor Swift, Adele và Beyoncé

HHT - Chỉ còn 2 ngày nữa là Lễ trao giải âm nhạc đình đám nhất hành tinh - Grammys lần thứ 65 sẽ diễn ra. Hãy cùng nhà Hoa dự đoán xem ai sẽ là chủ nhân của những chiếc kèn vàng danh giá tại các hạng mục được nhiều Gen Z quan tâm nhất nhé!

Sau những cáo buộc gian lận nghiêm trọng trong các mùa giải trước, lễ trao giải Grammys lần thứ 65 đánh dấu nhiều thay đổi mới trong quá trình bầu chọn, hướng đến vinh danh sự đa dạng và bình đẳng các thành phần trong nền công nghiệp âm nhạc. 2000 chuyên gia và người hoạt động âm nhạc đến từ các nhóm thiểu số được bổ sung vào hội đồng bầu chọn hứa hẹn sẽ mang đến những kết quả bất ngờ.

BEST NEW ARTIST: Cơ hội chia đều cho các tài năng trẻ

Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất là cuộc đấu cân sức giữa ban nhạc Rock Måneskin và rapper Gen Z Latto.

Khuấy đảo mùa Hè năm 2021 với bản hit Beggin', Måneskin là hiện tượng âm nhạc đến từ Ý hiếm hoi trong nhiều năm trở lại đây. Thành lập vào năm 2016 khi các thành viên vẫn còn là các học sinh trung học, Måneskin trở nên nổi tiếng sau khi về nhì chương trình X-Factor mùa thứ 11.

Âm nhạc của Måneskin chỉ thực sự lan toả trên phạm vi toàn cầu khi ban nhạc chiến thắng cuộc thi Eurovision vào tháng 5/2021. Bản cover ca khúc Beggin' của Måneskin gây bão trên mạng xã hội TikTok với hơn 8,5 triệu video, đạt hạng 13 trên Bảng xếp hạng (BXH) Billboard Hot 100.

Bản cover Beggin' viral trên TikTok giúp đưa tên tuổi của Måneskin ra toàn cầu.

Tuy không có độ nhận diện toàn cầu như Måneskin, rapper 24 tuổi Latto lại là đối thủ đáng gờm trên đường đua Grammys 2023 khi vô cùng được lòng khán giả Mỹ. Bản hit Big Energy của cô nàng đạt hạng 3 trên BXH Billboard Hot 100, cán đích ở vị trí thứ 7 trong BXH cuối năm năm 2022. Sự vắng mặt bất ngờ của Big Energy tại danh sách đề cử các hạng mục lớn trong năm cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Nữ rapper Gen Z Latto "xin vía" huyền thoại Mariah Carey với bản remix Big Energy.

SONG OF THE YEAR: Cuộc so găng của các bậc thầy

Bài hát của năm là hạng mục tôn vinh nhạc sĩ sáng tác, đề cao ca từ và ý nghĩa của bài hát. Chiếu theo tiêu chí này, All Too Well (10 Minutes Version) của Taylor Swift, Easy On Me của Adele, và The Heart Part 5 của rapper Kendrick Lamar đang là những ứng cử viên dẫn đầu. Nếu Taylor Swift và Adele là những bậc thầy trong việc viết nên những bản tình ca buồn với ca từ đẹp thì Kendrick Lamar lại nổi tiếng với những bản Rap sâu sắc, phản ánh những thực trạng trong xã hội đa sắc tộc được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tuy vậy, với đề cử đầy bất ngờ dành cho hiện tượng TikTok abcdefu của GAYLE, dường như tiêu chí bầu chọn cho hạng mục Bài hát của năm đã có sự thay đổi. Rất có thể, một trong những ngôi sao chủ chốt của lễ trao giải sẽ ẵm cùng lúc 2 giải thưởng Grammy cho Bài hát của năm và Thu âm của năm như trường hợp của Billie Eilish hay Silk Sonic trong các năm vừa qua.

RECORD OF THE YEAR: Cuộc tái đấu giữa Adele và Beyoncé

Thu âm của năm là hạng mục đề cao phần sản xuất hay hòa âm phối khí cho một bài hát, được trao cho nhà sản xuất âm nhạc. Đĩa nhạc Break My Soul của Beyoncé rõ ràng là một ứng cử viên mạnh trong mùa giải năm nay. Cả Break My Soul lẫn dự án RENAISSANCE là nỗ lực "phục hưng" và tôn vinh âm nhạc hoài cổ của "Ong Chúa", kết hợp nhuần nhuyễn đa thể loại từ Disco, Funk, House, Điện tử, Bounce và hơn thế nữa.

Trong khi đó, Easy On Me của Adele là một bản tình ca quá đỗi day dứt, gợi nhắc lại những bản Pop Ballad đã làm nên chiến thắng của cô trong các mùa Grammy trước như Hello hay Skyfall. Đây sẽ là màn tái đấu kinh điển giữa hai nữ nghệ sĩ đình đám nhất trong thập kỷ qua, sau cuộc đụng độ nảy lửa giữa dự án 25 (Adele) và Lemonade (Beyoncé).

Ngoài ra, một số đề cử đáng lưu tâm khác là As It Was (Harry Styles) và The Heart Part 5 (Kendrick Lamar).

ALBUM OF THE YEAR: Adele khó lặp lại kỳ tích

Trong số 10 nghệ sĩ có tên trong danh sách đề cử, Adele là nghệ sĩ duy nhất từng chiến thắng giòn giã tại hạng mục Album của năm với hai album 21 và 25 thành công cả về mặt chuyên môn lẫn thương mại. Tuy vậy, với những đánh giá trái chiều dành cho album 30 trong năm vừa qua, Adele khó làm nên kỳ tích trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên từng chiến thắng liên tiếp 3 giải Grammys cho Album của năm.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dự án RENAISSANCE của Beyoncé và Harry's House của Harry Styles. Dù liên tục thâu tóm các đề cử qua từng năm, Beyoncé chưa bao giờ được chạm tay đến giải thưởng danh giá nhất trong buổi lễ. Với sự bổ sung tính đa dạng trong hội đồng bình chọn, khán giả kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ không phải thất bại lần thứ 4 tại hạng mục này.

Trong khi đó, Harry's House cũng là một ứng cử viên sáng giá trong đường đua Grammys năm nay. Album mang âm hưởng Pop Funk sôi động này đã chiếm được trái tim của các nhà phê bình lẫn khán giả đại chúng với loạt hit As It Was và Late Night Talking.

BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE: BTS liệu có tiếp tục ra về tay trắng?

Trong năm thứ 3 liên tiếp được đề cử trong hạng mục Màn trình diễn Pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm xuất sắc nhất, BTS nhiều khả năng sẽ phải lỡ hẹn với giải thưởng Grammys danh giá thêm một lần nữa. So với Unholy (Sam Smith & Kim Petras) hay I Like You (A Happier Song) (Doja Cat & Post Malone), bản kết hợp My Universe giữa Coldplay và BTS tỏ ra lép vế hơn hẳn. Trong một kịch bản khác, màn tái hợp sau 4 thập kỷ của ban nhạc huyền thoại ABBA có thể sẽ được vinh danh trong mùa giải Grammys 2023, với chiến thắng dành cho ca khúc Don't Shut Me Down.

Bạn có thể xem trực tiếp Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 trên FPT Play từ 8 giờ sáng ngày 06/02 (giờ Việt Nam).