Gió Đông Bắc đang về miền Bắc nước ta, chiều nay những nơi nào sẽ có mưa to?

HHT - Một đợt gió Đông Bắc đang di chuyển về miền Bắc nước ta, sẽ gây mưa rất to ở một số khu vực. Vậy dự báo những địa phương nào sẽ có mưa rất to, vào thời điểm nào?

Sáng nay, 15/5, đợt gió Đông Bắc đã thông báo tiếp tục di chuyển theo hướng Nam, về đến miền Bắc nước ta, đầu tiên là ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Đợt gió này mang theo mưa vì ở phía Bắc cũng đang có mưa to.

Trong khoảng trưa đến chiều nay, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ sẽ có mưa, ban đầu là mưa nhỏ, sau đó mưa tăng dần và đến chiều muộn thì Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang sẽ có mưa to. Lúc chiều tối, các địa phương này được dự báo sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên tới 12 - 15 mm/h. Mưa to đến rất to tiếp tục diễn ra ở Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn vào đêm nay, lượng mưa lên tới 20 - 30 mm/h hoặc hơn. Từ đêm nay đến rạng sáng mai, các tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái cũng có thể có mưa to đến rất to.

Tại Thủ đô Hà Nội, dự báo sẽ bắt đầu có mưa từ chiều nay, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, có khu vực và thời điểm có thể mưa rào. Mưa ở Hà Nội có thể không diễn ra liên tiếp nhưng kéo dài đến đêm nay và sáng mai. Từ sáng mai, lượng mưa giảm dần, chỉ còn mưa nhỏ rải rác trong ngày.

Ngày mai nhiệt độ toàn miền Bắc giảm khoảng 3oC, trời mát. Buổi sáng nhiệt độ Hà Nội và các khu vực lân cận đều dưới 30oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), ở các tỉnh thành miền núi chỉ 22 - 23oC, tạo cảm giác se lạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Hà Nội vào buổi chiều cũng chỉ khoảng 33oC.