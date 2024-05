Gió Đông Bắc về khiến nhiệt độ miền Bắc giảm, dự báo Hà Nội tối nay mưa to

HHT - Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc có tiết trời khá nóng bức vào 2 ngày cuối tuần, nhưng một đợt gió Đông Bắc lại đang về. Dự báo từ chiều tối đến tối nay, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa lớn. Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa to vào thời điểm cụ thể nào?

Cảm giác nóng oi bức của nhiều người dân miền Bắc trong cuối tuần này là có lý do: Nhiệt độ không khí và độ ẩm đều cao, khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cũng cao, ngay cả vào những lúc không có nắng.

Chiều nay, 19/5, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc rất nóng. Nhiệt độ Hà Nội lên đến 40oC, Hải Phòng 38oC, Hòa Bình 37oC, Việt Trì 40oC, Nam Định 43oC… (nhiệt độ cảm nhận). Chỉ một vài tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng là đỡ nóng.

Tuy nhiên, có một đợt gió Đông Bắc được dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối nay. Gió Đông Bắc sẽ gây mưa ở các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ trước, chủ yếu là mưa vừa, sau đó đến tối và đêm sẽ gây mưa ở Hà Nội và các khu vực lân cận.

Theo dự báo hiện tại, ở Hà Nội, từ chiều tối sẽ có mưa rải rác nhưng là mưa nhỏ, đến khoảng sau 20h có khả năng có mưa vừa, cục bộ có mưa to, người dân cũng cần đề phòng dông gió. Mưa ở Hà Nội dễ kéo dài sang rạng sáng thứ Hai nhưng lượng mưa giảm.

Cùng thời điểm, phần lớn phía Tây Bắc Bộ cũng có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to nhưng mưa cũng giảm dần trong ngày thứ Hai, 20/5.

Do gió Đông Bắc, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội lúc trưa và chiều thứ Hai sẽ khoảng 37oC, tức là giảm 3oC so với Chủ Nhật. Các khu vực khác của miền Bắc giảm 1 - 2oC, riêng phía Tây Bắc Bộ giảm nhiều hơn.

Trong một vài ngày tiếp theo, các tỉnh thành miền Bắc có gió thay đổi trong ngày, nhiệt độ có thể tăng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.