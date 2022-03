Giới trẻ đón ngày 8/3 thật khó quên: Không có hoa mà chỉ có... que test, thuốc và cháo

HHT - Khác với những năm trước với nhiều hoạt động thú vị, năm nay có không ít bạn trẻ đón ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) theo một cách thật đặc biệt, thậm chí còn là kỷ niệm khó quên.

Chuẩn bị đón các em học sinh quay trở lại trường

Sau gần 1 tuần tạm nghỉ do số học sinh trong lớp trở thành F0 khá nhiều, Trúc Lan (23 tuổi, giáo viên mầm non tại Đồng Nai) cho biết ngày 8/3 năm nay thật đặc biệt và đáng nhớ tuy không có nhiều hoạt động như những năm trước. “Sáng nay, mình và các cô đã vào trường để dọn dẹp, sắp xếp lại lớp học vì ngày mai sẽ đón các em đi học trở lại. Do tình hình dịch bệnh nên mấy cô trò đến trường được vài tuần là phải tạm nghỉ do trong lớp có ca dương tính”, Trúc Lan chia sẻ.

Những năm trước, trường của Trúc Lam sẽ tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng ngày 8/3 nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh nên mọi thứ đều phải hủy để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cô trò. “Ngày lễ 8/3 năm nay tuy có phần vắng lặng nhưng mình vẫn nhận được những tin nhắn chúc mừng từ phụ huynh nên cũng ấm lòng hơn. Mình cũng rất mong chờ được gặp lại các em vì bữa giờ cô trò chỉ gặp nhau qua màn hình”, cô bạn bộc bạch.

Dời kế hoạch đón ngày 8/3 vì đang điều trị COVID-19

Tuy đã lên kế hoạch đón lễ 8/3 cùng “người thương” nhưng Vy Lê (Đồng Nai) đành phải tạm hoãn lại sau khi cô bạn có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. “Trước đó, bọn mình dự định sẽ đi ăn rồi xem phim nhưng giờ phải ở nhà để tự cách ly, điều trị COVID-19. Tuy mình có hơi buồn vì mọi kế hoạch cũng như công việc sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng mình xem như đây là kỷ niệm ngày 8/3 thật đáng nhớ vì không có hoa mà chỉ có que test, thuốc và cháo”, cô bạn chia sẻ.

Chia sẻ về kế hoạch đón 8/3 năm nay, bạn Ngọc Huyền (Quận 2, TP.HCM) cho biết sẽ ăn uống đơn giản tại nhà cùng gia đình để đảm bảo an toàn. Cô bạn vừa có kết quả xét nghiệm âm tính sau hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vì đang gặp di chứng hậu COVID-19 như mất ngủ, dễ kiệt sức. “Mọi người có vui chơi, tổ chức tiệc tùng trong ngày lễ 8/3 cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe, tuân thủ 5K để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nhé”, cô bạn nhắn nhủ.