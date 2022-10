Giọng ca tỷ view Calum Scott học tiếng Việt để hát cùng Hoàng Duyên trong concert

HHT - Hoàng Duyên - nghệ sĩ Gen Z trở thành khách mời đặc biệt duy nhất trong concert tại Đông Nam Á của giọng ca tỷ view “You are the reason” - Calum Scott.

Lịch trình sang Thái Lan biểu diễn kết hợp cùng Calum Scott của Hoàng Duyên nối dài chuỗi hoạt động quảng bá kết hợp giữa nghệ sĩ quốc tế với thị trường Việt Nam. Trước đó, vào tối 16/10, Hayd - chủ nhân bản hit Head In The Clouds đã xuất hiện trong chương trình The Masked Singer Vietnam với nhân dạng "Anh Cloud".

Hoàng Duyên sẽ biểu diễn tại concert thuộc tour quảng bá quốc tế Bridges của Calum Scott. Anh là nam ca sĩ đình đám sở hữu bản hit tỷ view You Are The Reason. Mới đây, anh đã có màn kết hợp với Hoàng Duyên thông qua ca khúc Heaven.

Đây là lần đầu tiên mà nữ ca sĩ Gen Z Hoàng Duyên có cơ hội biểu diễn tại một sân khấu quốc tế. Vốn được biết đến với những sản phẩm mang đậm chất liệu văn hóa dân gian, đại diện Việt Nam hứa hẹn sẽ có sân khấu quảng bá thú vị tại đất nước Thái Lan.

Không chỉ Hoàng Duyên, đây cũng là lần đầu tiên mà Calum Scott sang Thái Lan để biểu diễn. Calum Scott đã cực kỳ hào hứng thông báo sự xuất hiện của người bạn đồng hành đặc biệt và duy nhất tại concert của mình, còn cho biết muốn học tiếng Việt để song ca.

“Nhờ việc biểu diễn cùng Hoàng Duyên ở Thái Lan mà lần đầu tiên đến Thái của tôi chắc chắn sẽ có điều gì đó thực sự đặc biệt. Tôi mong rằng tôi có thể cố gắng học thêm chút Tiếng Việt để có thể cùng Duyên hát trên sân khấu, tôi nghĩ nó sẽ là một điều rất đặc biệt. Nên chắc Duyên sẽ phải làm cô giáo của tôi rồi" - Calum Scott chia sẻ.

Ca khúc được được biểu diễn tại buổi concert chính là Heaven. Ca khúc được phát hành vào tháng 6 vừa qua với màn góp giọng của Hoàng Duyên, thể hiện song song 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Sản phẩm là một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Gen Z.