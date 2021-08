“Girls Planet 999” chưa chiếu đã căng đét drama: Phù Nhã Ngưng công kích Yoo Jin (CLC)

HHT - Hành động Phù Nhã Ngưng công kích Choi Yoo Jin (CLC) trong teaser của chương trình sống còn “Girls Planet 999” đã khiến khán giả sững sờ, có không ít người bất bình.

Chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ toàn cầu Girls Planet 999 của đài Mnet ngày 6/8 mới lên sóng tập đầu tiên. Nhưng trong teaser mới nhất, chương trình đã hé lộ một chi tiết cho thấy drama sóng gió không bao giờ vắng mặt trong những chương trình như thế này.

Girls Planet 999 có sự tham gia của các thí sinh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc với mục đích thành lập một nhóm nhạc nữ toàn cầu. Ngoài ra, những thí sinh có mối liên hệ với ba nước như đang sống ở đó hay có công ty quản lý ở đó cũng có thể tham gia.

Phù Nhã Ngưng là thí sinh đến từ Trung Quốc, đã từng tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. Khi được yêu cầu nói một câu với Choi Yoo Jin (CLC), Phù Nhã Ngưng khiến tất cả bất ngờ khi nói “We go up, but you don’t” (Chúng tôi đi lên, nhưng cô thì không). Phù Nhã Ngưng được cho là đã cố ý dùng lời bài hát Helicopter của CLC để công kích Choi Yoo Jin. Lời bài hát gốc là “We go up, helicopter” (Chúng tôi đi lên, như trực thăng).

Lời nói của Phù Nhã Ngưng đã khiến Choi Yoo Jin bất ngờ. Dù không nói gì đáp lại nhưng có thể thấy rõ Choi Yoo Jin không thoải mái, kém vui trước sự công kích của thí sinh đến từ Trung Quốc. Các thí sinh khác há hốc miệng, không giấu được sự sửng sốt. Ngay cả Tiffany Young và Sunmi - hai mentor của chương trình - cũng bất ngờ đến mức nụ cười liền vụt tắt khi theo dõi diễn biến của chương trình.

Sau khi teaser được chiếu, netizen Hàn lẫn quốc tế vô cùng bức xúc trước lời nói của Phù Nhã Ngưng dành cho Choi Yoo Jin. Đa số đều nhận xét Phù Nhã Ngưng đã thiếu tôn trọng đối với nữ thần tượng đã ra mắt được 6 năm.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là hành động biên tập ác ý của Mnet, cần phải đợi tập đầu tiên của chương trình lên sóng để kiểm chứng. Có lẽ, một lần nữa, Mnet lại sử dụng một thần tượng hoạt động lâu năm để “câu khách” như đã làm với Lee Kaeun (After School) trong Produce 48. Nhưng sau đó lại hạn chế sức ảnh hưởng của cô để thúc đẩy những gương mặt mới. Cuối cùng thao túng phiếu bầu khiến Lee Kaeun không thể có mặt trong Top thí sinh cuối cùng, dù thứ hạng thực sự của cô là vị trí thứ 5.

Trong teaser của Girls Planet 999 cũng cho thấy nam diễn viên trẻ Yeo Jin Goo trong vai trò MC đã thông báo rằng 999 thí sinh tham gia chương trình sẽ được chia thành nhóm 3 người. Mỗi nhóm sẽ có 1 thí sinh Hàn Quốc, 1 thí sinh Nhật Bản, 1 thí sinh Trung Quốc. Cả 3 thành viên trong một nhóm sẽ cùng nhau vượt qua vòng thi, hoặc cùng nhau bị loại. Top 9 thí sinh cuối cùng sẽ được debut với một nhóm nhạc nữ.