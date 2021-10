Giữa bão drama, bạn gái cũ Kim Seon Ho được khen vì làm điều này cho Hometown Cha Cha Cha

HHT - Sau khi scandal của Kim Seon Ho gây chấn động làng giải trí xứ Hàn, cư dân mạng bắt đầu so sánh hình ảnh của nam diễn viên trước và sau khi gia nhập SALT Ent - công ty quản lý hiện tại của nam diễn viên, cuối cùng rút ra kết luận: Tin tưởng Kim Seon Ho là trai tốt không phải lỗi, lỗi phải chăng do công ty đã xây dựng hình tượng cho nam diễn quá tốt!

HHT - Teaser của "Now, We Are Breaking Up" hé lộ cuộc gặp mặt dưới cơn mưa của Song Hye Kyo và nam chính Jang Ki Yong nhưng khán giả lại thấy có gì đó sai sai.