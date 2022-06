Giữa nhiều đồn đoán về khó khăn tiền bạc, cựu Công chúa Mako xuất hiện vui vẻ bên chồng

HHT - Mới đây, Quỳnh Trần JP đã tới Bắc Giang và ghé thăm nhà của Bà Tân Vlog. Những hình ảnh về cuộc gặp gỡ tràn ngập niềm vui này đc nữ YouTuber chia sẻ trên fanpage. Đáng chú ý, Bà Tân Vlog đã chiêu đãi Quỳnh Trần một món ăn "siêu to khổng lồ".

HHT - Có 2 lối sống phổ biến nhất của người trẻ hiện nay: Sống hết mình theo phong cách YOLO (you only live once - bạn chỉ sống một lần) và sống tiết kiệm để dự phòng cho tương lai sau này. Đặc biệt sau khi đại dịch đi qua đã khiến lối sống, lối suy nghĩ của nhiều Gen Z thay đổi rõ rệt.