Giữa ồn ào Kim Soo Hyun, câu thoại của IU trong phim mới viral vì đúng hoàn cảnh

HHT - Khi những bê bối của nam diễn viên Kim Soo Hyun đang gây chấn động, một câu thoại tưởng như bình thường của IU trong bộ phim đang gây sốt "When Life Gives You Tangerines" (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Một Quả Quýt) bất ngờ viral khắp mạng xã hội.

Khi hàng loạt những thông tin, hình ảnh minh chứng việc hẹn hò giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron được công bố, nam diễn viên nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là qua lại và "thao túng" cô ở tuổi vị thành niên. Theo những thông tin mà Viện Garo Sero công bố, thời điểm cả hai bắt đầu yêu đương là lúc Sae Ron chỉ mới 15 tuổi, còn nam diễn viên đã 27 tuổi.

Trước những thông tin liên tục được cập nhật, một câu thoại của IU trong When Life Gives You Tangerines bỗng chốc được netizen chia sẻ rầm rộ. Cụ thể, trong tập 3, Oh Ae Soon (IU) được mai mối và đang đi thử đồ cưới với tên chủ thuyền giàu có Kim Du Han.

Lúc này, Ae Soon vẫn đang học cấp 3, còn Du Han hơn cô rất nhiều tuổi, có 1 đời vợ và 2 người con riêng. Ông ta ra điều không quan tâm quá khứ bỏ trốn với Gwan Sik (Park Bo Gum) bị đuổi học. Nhưng thực chất lại coi thường và muốn cưới cô chỉ để không mất tiền thuê người giúp việc chăm sóc các con.

Khi bị tên nhà giàu mắng: "Nghĩ tôi tốt với cô thì cô được hỗn láo với người lớn thế à", Du Han đã không ngại "trả treo" lại với vẻ mặt tỉnh bơ: "Thế tại sao người lớn lại cưới trẻ em?".

Câu thoại trên vốn phản ánh sự yếu thế, trọng nam khinh nữ, phân biệt giai cấp của xã hội vào những năm 1960 ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, câu thoại này đang được dân mạng sử dụng để ám chỉ, mỉa mai việc Kim Soo Hyun (lúc gần 30 tuổi) hẹn hò với trẻ em - là Kim Sae Ron, khi cô mới 15 tuổi. Anh bị cho là đã dùng mối quan hệ để "thao túng" Sae Ron ký hợp đồng với Gold Medalist - công ty do anh tham gia sáng lập, dạy diễn xuất hay tham gia một số hoạt động mà không trả phí.

Hiện tại, công ty quản lý của anh đang giữ lập trường phủ nhận việc Kim Soo Hyun hẹn hò hay phát sinh quan hệ với Kim Sae Ron vào năm cô 15 tuổi.

Trong khi đó, Viện Garo Sero và mới nhất là Dispatch liên tục tung bằng chứng cho thấy nam diễn viên từng hẹn hò với Sae Ron. Các thương hiệu mà anh hợp tác đang lần lượt gỡ/ xóa hình ảnh của anh trên các kênh truyền thông. Cư dân mạng đều đang chờ Kim Soo Hyun đích thân lên tiếng để làm rõ sự việc.

Ngoài sự viral của lời thoại phim When Life Gives You Tangerines, hàng loạt những phát ngôn gây sốc của Kim Soo Hyun trong quá khứ cũng bị dân mạng đào lại như từng muốn cưới vợ kém 20 tuổi, cả phát ngôn thiếu tôn trọng Sulli...