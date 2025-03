"Gò má quả táo" của Triệu Lộ Tư trông thế nào mà khiến dân mạng tìm kiếm?

HHT - Ở những tập phim mới nhất của "Khó Dỗ Dành", nhân vật Ôn Dĩ Phàm do Chương Nhược Nam có chuyển biến về cách lựa chọn phục trang. Liệu sự thay đổi này có gửi gắm hàm ý liên quan tới diễn biến phim?

HHT - Show diễn kỷ niệm 100 năm của nhà mốt Fendi quy tụ dàn đại sứ đình đám đến từ châu Á. Song Hye Kyo, Mina TWICE, Bang Chan, Yuqi (G)I-DLE, Đàn Kiện Thứ là những tên tuổi hút thảo luận nhờ tạo hình bắt mắt, ấn tượng.

HHT - Tham gia đêm trao giải People of The Year 2025 do tạp chí People Asia tổ chức, "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera ghi điểm với phong cách thời trang gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch. Người đẹp diện một thiết kế đến từ Việt Nam.