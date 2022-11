Góc review: Tóc Tiên bẻ "CONG" định kiến nhưng chưa đủ để nói "thẳng" về tính nữ

HHT - Sau thời gian dài “đánh đu" giữa những bản nhạc Dance sôi động và Pop Ballad nhẹ nhàng sâu lắng, Tóc Tiên hơn bao giờ hết đang cần một full album để thống nhất phong cách âm nhạc cá nhân trong lòng khán giả. Mang trong mình sứ mệnh quan trọng ấy, album CONG là nỗ lực nhằm mang đến một hình ảnh Tóc Tiên toàn diện hơn thông qua những ca khúc xoay quanh chủ đề “tính nữ".

Album CONG: Cuộc chơi "hết ga, hết số" của Tóc Tiên

Vừa qua, Tóc Tiên đã chính thức phát hành album CONG với tổng cộng 8 ca khúc: Intro CONG, 1 Cọng Tóc Mai, 906090, Like This Like That (ft. tlinh), Khá Khen, Bồng Bềnh, Nếu Anh Là Em và Am I Clear (ft.Trọng Hiếu). Ngay sau khi ra mắt, album CONG đã chiếm lĩnh vị trí #1 iTunes Việt Nam trong 1 tuần - tín hiệu tốt trên đường đua phát hành album đang vô cùng sôi nổi.

Không chỉ phát hành trên các nền tảng số, album CONG còn được ra mắt phiên bản vật lý với đầy đủ sản phẩm đính kèm: Từ photobook, sticker đến “card bo góc” - hay photocard - được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và concept. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn "chơi lớn" khi giới thiệu album CONG bằng một minishow cực hoành tráng.

Ngay từ cái tên, CONG đã để lại ấn tượng về sự ngắn gọn, súc tích và có phần cợt nhả, bông đùa. Giọng ca 906090 chia sẻ, đây là một từ thể hiện tinh thần vừa mềm mại, vừa cứng rắn; vừa khuôn khổ nhưng không kém phần táo bạo. Sự “không hoàn hảo” được thể hiện rõ nét, bởi “cong” tức là vẫn chưa “tròn”.

Tiếp nối tinh thần "không hoàn hảo", concept cho album lần này là tinh thần phản kháng xen lẫn chút trào phúng. Nữ ca sĩ đã lấy ý tưởng từ những câu tục ngữ dùng để "xem tướng" người phụ nữ - hướng đến sự "chuẩn chỉnh", hoàn hảo trong dáng vóc hay tính cách - để thể hiện bằng những hình ảnh, phong cách đầy phóng khoáng, táo bạo và có tính thẩm mỹ cao.

Thông điệp và hình ảnh người phụ nữ hiện đại là đề tài không mới, tuy nhiên, về mặt visual và concept, CONG có một hướng đi riêng khá trực diện, thẳng thắn cùng một chút châm biếm khi khai thác những khía cạnh cá tính, mạnh mẽ và “bản năng” hơn của phái nữ qua góc nhìn từ một nghệ sĩ nữ.

Chưa đủ sức nặng để giải quyết triệt để thông điệp về tính nữ

8 ca khúc chưa phải là số lượng đủ cho một full album, nhưng là định lượng phổ biến của nhiều album V-Pop trong thời gian vừa qua như 22 (MONO), 50/50 (MIN) hay LINK (Hoàng Thùy Linh). Tuy nhiên so với các sản phẩm trên, cách sắp xếp của album CONG lại có phần chưa hợp lý.

Tiếp nối 2 ca khúc Dance/Electronic "nặng đô" là 1 Cọng Tóc Mai và 906090 bằng bản R&B Like This Like That, đường dây âm nhạc album CONG như bị đứt gãy, gây cảm giác hụt hẫng khi chuyển tiếp sang Nếu Em Là Anh, Bồng Bềnh và Khá Khen. Ca khúc quảng cáo AmIClear? bất ngờ xuất hiện ở vị trí bonus cuối cùng, hoàn toàn chệch ra khỏi tổng thể của toàn album.

Nếu xét riêng từng ca khúc trong album CONG, Like This Like That và Nếu Anh Là Em là hai điểm sáng thú vị. Trong lần kết hợp cùng ê-kíp nghệ sĩ Gen Z - bộ đôi producer Charles Huỳnh, Kim Chi Sun và rapper tlinh, Tóc Tiên có màn chạm ngõ chính thức với thể loại Pop R&B khá thành công. Cách xử lý chắc chắn của Tóc Tiên làm bật lên lối hát lả lơi của tlinh.

Trái lại, bản Ballad Nếu Anh Là Em không quá khác biệt với những Em Không Là Duy Nhất, Mình Yêu Đến Đây Thôi từng được nữ ca sĩ phát hành trước đó. Trên nền beat giản lược chỉ còn tiếng piano, Tóc Tiên khoe chất giọng nội lực, biến chuyển linh hoạt giữa giọng ngực và giọng óc. Đây cũng chính là ca khúc sát nhất với tuyên bố phản chiếu tính nữ khi mang đến một góc cạnh khác yếu đuối, mong manh hơn của người phụ nữ.

Tuy vậy, những ca khúc còn lại trong album CONG đều rơi vào thế lưỡng nan: Nhỉnh hơn so với mặt bằng chung V-Pop, nhưng chưa đủ để trở thành sản phẩm tâm đắc. 2 đĩa đơn mở màn 1 Cọng Tóc Mai và 906090 đều là những ca khúc có góc nhìn nhân văn về người phụ nữ nhưng cách tiếp cận và viết lời của 2 single này như: “Em và cô ở trước cô ở trước và cô ở trước nữa/ Ain’t nobody cry ooh” hay “90 60 90/ Hay em sắm cho anh búp bê với ba vòng đều khỏi chê” còn khá gượng ép.

Với Bồng Bềnh, chất riêng của Tóc Tiên dường như mất hút, “át vía" trong một ca khúc không-thể-Rhymastic-hơn. Trong khi đó, chất Synth Pop và Disco trong Khá Khen cũ kỹ, không cho thấy nhiều hàm lượng sáng tạo trong dòng chảy âm nhạc retro hiện nay.

Album CONG của Tóc Tiên đã hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu vị trí của Tóc Tiên trong bản đồ âm nhạc V-Pop, nhưng chưa đủ sức nặng để truyền đạt thuyết phục thông điệp về tính nữ, hay nói như cách Tóc Tiên giải thích về tựa đề album trong buổi họp báo: “Cong” tức là vẫn chưa được “tròn”, chưa hoàn hảo.