Gong Hyo Jin khoe ảnh đeo nhẫn cưới nhưng fan không biết đâu là tay cô dâu, tay chú rể

HHT - "Ủa, sao Kevin Oh lại tự hôn ngón tay mình nhỉ?" là câu bình luận được nhiều cư dân mạng để lại nhất sau khi nhìn thấy bài đăng mới của Gong Hyo Jin trên Instagram.

Hôn lễ của nữ diễn viên Gong Hyo Jin và nam ca sĩ Kevin Oh đã chính thức được cử hành tại New York. Đám cưới được tổ chức riêng tư với sự xuất hiện của người thân và một số bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Khó có thể kiếm được hình ảnh "lọt lưới" nào trong hôn lễ bị truyền ra ngoài, nhằm tôn trọng quyền riêng tư, cũng như nguyện vọng của Gong Hyo Jin và Kevin Oh.

Sáng 13/10, người đẹp của Khi Hoa Trà Nở đã chia sẻ đeo nhẫn cưới, tay nắm tay cùng chồng trên Instagram với chú thích: "Just married!" (tạm dịch: Mới cưới!).

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh khiến fan của cả hai vừa vui mừng hoang mang nhẹ, đặt câu hỏi: "Ủa, sao Kevin lại hôn ngón tay mình?". Vì dựa theo dáng môi, fan dễ dàng nhận ra, người bên phải là Hyo Jin, người bên trái là Kevin Oh. Dựa theo màu da và góc ảnh tương ứng, fan dễ suy đoán tay bên phải với màu da sáng hơn là của Hyo Jin và bên trái là của Kevin.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, người hâm mộ nhận ra Kevin đúng là đang hôn lên ngón áp úp của vợ mình. Vì Hyo Jin có hình xăm chữ Love ở ngón tay. Bàn tay trắng sáng khiến nhiều người nhầm tưởng là tay cô dâu, thực chất là tay chú rể.

Gong Hyo Jin và ca sĩ Kevin Oh xác nhận đang hẹn hò vào ngày 1/4/2022. Ngày 17/8, cả hai thông báo sắp kết hôn. Gong Hyo Jin là nữ diễn viên hạng A được đánh giá cao về thực lực tại Hàn. Kevin Oh là một ca sĩ/ nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn, Quán quân của chương trình Superstar K7 (2015). Gong Hyo Jin hơn chồng 10 tuổi. Hôn lễ của cả hai đánh dấu thêm một mối tình chị em có kết thúc viên mãn trong showbiz Hàn.

Ngoài 2 bức ảnh khi bắt đầu và kết thúc hôn lễ do Gong Hyo Jin đăng tải, vẫn chưa bất kì hình ảnh sắc nét nào như ảnh cưới hay không khí hôn lễ được chia sẻ. Vì vậy, fan hi vọng Kevin và Hyo Jin sẽ sớm tung ra bộ ảnh chất lượng cao để thỏa mong ước chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc của tân lang, tân nương.