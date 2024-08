Gracie Abrams: Hành trình gỡ mác "con ông cháu cha" để tỏa sáng bằng thực lực

HHT - Gracie Abrams là ngôi sao nhạc Indie-Pop đang được khán giả trẻ yêu thích với những ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Mặc dù bị gán mác "Nepo Baby", Gracie vẫn không ngừng cố gắng để khẳng định tài năng và tạo dấu ấn của bản thân trong ngành âm nhạc.

Gracie Abrams đã bộc lộ đam mê ca hát và sáng tác từ khi mới 8 tuổi. Trước khi trở thành ca sĩ, cô từng học ngành Quan hệ quốc tế tại Barnard College. Tuy nhiên, sau một năm, Gracie quyết định nghỉ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Hành trình âm nhạc của giọng ca sinh năm 1999 được mở ra khi cô đăng tải các ca khúc tự sáng tác và các bản cover lên mạng xã hội.

Ký hợp đồng với hãng đĩa Interscope Records vào năm 2019, Gracie Abrams phát hành đĩa đơn đầu tay Mean It. Những năm sau đó, Gracie hợp tác với nhiều nhà sản xuất nổi tiếng bao gồm Aaroon Dessner, Joe Little hay Benny Blanco để ra mắt các EP như minor (2020) và This Is What It Feels Like (2021). Với giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phong cách viết nhạc chân thật, cô bắt đầu thu hút được sự chú ý của công chúng.

Năm 2023, Gracie Abrams phát hành album đầu tay Good Riddance. Album nhận được đánh giá cao từ giới phê bình và được xếp vào nhiều danh sách Những album hay nhất năm 2023. Cuối năm đó, nữ ca sĩ nhận được đề cử Grammys ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Gracie Abrams cũng được biết tới là nghệ sĩ trình diễn mở màn các chuyến lưu diễn của Taylor Swift (The Eras Tour - 2023) và Olivia Rodrigo (SOUR Tour - 2022). Điều này giúp độ nhận diện của nữ ca sĩ Gen Z được tăng lên đáng kể.

Phong cách âm nhạc của Gracie Abrams được mô tả là sự kết hợp giữa Pop và Indie, với lời ca chân thật cùng giai điệu nhẹ nhàng. Cô chịu ảnh hưởng từ nhiều nghệ sĩ lớn như Joni Mitchell, Lorde và Taylor Swift. Những ca khúc của Gracie thường chứa đựng những câu chuyện cá nhân, những trải nghiệm và cảm xúc chân thật, giúp người nghe dễ dàng cảm nhận cũng như kết nối.

Cuối tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ đã phát hành album phòng thu thứ hai The Secret Of Us. Sản phẩm nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, đa số khen ngợi sự trưởng thành, tài năng của Gracie trong việc thể hiện cảm xúc qua âm nhạc. Album ra mắt ở vị trí số 2 tại Mỹ và vị trí số 1 tại Anh, Australia - là album có mở màn thành công nhất sự nghiệp của nữ ca sĩ tính tới hiện tại.

Xuất phát điểm là con gái của đạo diễn nổi tiếng J.J. Abrams, Gracie Abrams từng phải đối mặt với những hoài nghi và nhận định rằng thành công của cô đến từ ảnh hưởng của cha mình. Tuy nhiên, với niềm đam mê mãnh liệt và nỗ lực không ngừng, cô dần dần xóa đi được cái mác Nepo Baby (những nhân vật có xuất thân từ gia đình nổi tiếng và giàu có trong ngành giải trí) và tạo ra dấu ấn riêng trong bản đồ âm nhạc thế giới. Gracie Abrams được hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao nhạc Pop tiềm năng trong tương lai.