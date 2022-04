Grammys 2022: Bạn ấn tượng với khoảnh khắc nào nhất trong lễ trao giải năm nay?

HHT - Màn tương tác "j z tr" gây bão mạng giữa V (BTS) và Olivia Rodrigo, những giọt nước mắt hạnh phúc của Lady Gaga và Doja Cat, phần trình diễn đầy cảm xúc và ý nghĩa của Billie Eilish... Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Grammy năm nay nhé!

Một trong những khoảnh khắc "ét-ô-ét" tại lễ trao giải Grammys năm nay là "màn debut" của vợ chồng Justin Bieber trên thảm đỏ trước giờ diễn ra chương trình. Vẫn chung thủy với phong cách "ông một đằng, bà một nẻo" như mọi khi, Justin chọn cho mình trang phục rộng phùng phình hai người chui vào vẫn vừa in của Balenciaga, trong khi đó Hailey Bieber xúng xính trong bộ váy trắng đơn giản nhưng đẹp như nàng thơ của Saint Laurent.

V (BTS) đã có khoảnh khắc tương tác cực kỳ đáng yêu với Olivia Rodrigo. Nữ nghệ sĩ drivers license đã phản ứng bất ngờ sau khi được V thì thầm gì đó vào tai. Cộng đồng mạng vô cùng cuống quýt cũng như tò mò về cuộc trò chuyện của cả hai. Ngay lập tức, màn tán gẫu của hai nghệ sĩ lọt top thịnh hành trên Twitter cùng các từ khóa "WHAT JUST HAPPEN", "WHAT DOES THIS MEAN" .

Billie Eilish bất ngờ mang MV Happier Than Ever lên sân khấu Grammys 2022 với những hình ảnh quen thuộc như phòng khách, đèn vàng, ghế sofa và một trận mưa dữ dội. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ đã mặc chiếc áo phông in hình Taylor Hawkins để tri ân tay trống đến từ ban nhạc Foo Fighters sau sự ra đi của anh. Khán giả bên dưới không khỏi xúc động và hưởng ứng vô cùng nhiệt tình với hành động đẹp này của nữ nghệ sĩ sinh năm 2001.

Màn tương tác của Dua Lipa và Megan Thee Stallion với vai trò người công bố giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc khiến khán giả vô cùng thích thú. Hai nữ nghệ sĩ đã tái hiện lại màn trao giải của hai diva Mariah Carey và Whitney Houston tại Grammys năm 1999, cố ý mặc cùng một trang phục và yêu cầu nhà thiết kế Donatella Versace bước lên sân khấu chỉnh sửa lại ngay trên sân khấu.

Sau khi biểu diễn xuất thần 2 ca khúc Love For Sale và Do I Love You, Lady Gaga đã có khoảnh khắc xúc động phía sau sân khấu. Trước khi "Mẹ Quái Vật" lên sân khấu, huyền thoại nhạc Jazz Tony Bennett đã quay một clip ngắn để khích lệ tinh thần và bày tỏ sự yêu mến dành cho nữ nghệ sĩ. Để đáp lại tấm chân tình, Lady Gaga khi biểu diễn đã đặt tay lên vai trái của mình, một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa nhằm gợi nhắc mọi người về sự hiện diện của Tony Bennett (ông không thể tham dự vì bệnh Alzheimer).

Không lâu sau đó thì Lady Gaga đã giúp đỡ SZA bước lên sân khấu để phát biểu khi trong lúc cô nàng đang bị thương.

Doja Cat rơi lệ vì quá xúc động trong khi đang phát biểu giành chiến thắng cho hạng mục Màn trình diễn Pop xuất sắc cho Bộ đôi/ Nhóm nhạc. Cách đây không lâu, cô đã tuyên bố muốn giải nghệ vì chịu nhiều áp lực về phía khán giả.

Dù không có mặt tại lễ trao giải nhưng Taylor Swift và Lana Del Rey đã chia sẻ khoảnh khắc chúc mừng Jack Antonoff với chiến thắng Producer của năm trong mùa giải này. Anh là một trong những "cha đẻ" các sản phẩm âm nhạc của Lana Del Rey, Taylor Swift, Lorde... trong năm 2021.

Trong tất cả những khoảnh khắc trên, bạn ấn tượng với khoảnh khắc nào nhất trong mùa giải năm nay?