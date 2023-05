Guardians of the Galaxy Vol.3: Marvel tìm lại đỉnh cao cùng đội Vệ Binh Dải Ngân Hà

HHT - Sau khoảng thời gian dài gây thất vọng, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã một lần nữa tìm lại được đúng con đường trở về trái tim khán giả với “Guardians of the Galaxy Vol.3” - phi vụ cuối cùng đầy ngoạn mục của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà.

Đập tan mọi ngờ vực sau liên hoàn các sản phẩm mang chất lượng trung bình, Guardians of the Galaxy Volume 3 thực sự là một cú trở lại vô cùng ấn tượng của cả thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Sau 9 năm trời khuấy động màn ảnh, bộ phim điện ảnh MCU thứ 32 là một cái kết thật đẹp cho các Vệ Binh Dải Ngân Hà trong lòng những người hâm mộ.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Đây mới chính là Marvel!

Qua hơn 2 năm đầy những cú lao dốc cực kỳ nghiêm trọng, Guardians of the Galaxy Vol.3 thực sự là một quả tên lửa khổng lồ kéo danh tiếng MCU đang đi xuống vọt thẳng lên trời. Mang một câu chuyện chứa chan cảm xúc, tính cá nhân vừa đủ và tràn ngập cái “khí chất Marvel” tưởng chừng đã mất, phần phim riêng thứ ba của Vệ Binh Dải Ngân Hà là một cái kết hoàn hảo đầy bất ngờ, khiến những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt những khán giả mến mộ trong lúc họ để lại những tràng pháo tay tán dương sau cùng.

Hậu các sự kiện đã diễn ra, các Vệ Binh nay đã trở thành một lực lượng an ninh vũ trụ có tiếng, thậm chí có cả một trụ sở riêng tại khu chợ đen Knowhere làm chỗ tá túc cho những kẻ cơ nhỡ khác. Cũng vì thế, những kẻ thù cũ đã xác định được vị trí của đội, nhưng chúng không chỉ mang mỗi một mục đích trả thù. Nữ hoàng Ayesha (Elizabeth Debicki đóng) đã phái con trai Adam Warlock (Will Poulter đóng) - cá thể siêu việt đứng đầu chủng tộc Sovereign - gây chiến với các Vệ Binh tại Knowhere và đả thương nghiêm trọng thành viên Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng).

Để có thể cứu Rocket, với sự giúp sức của phiên bản Gamora (Zoe Saldana đóng) đến từ Đa vũ trụ, toàn đội bao gồm Star-Lord (Chris Pratt đóng), Drax (Dave Bautista đóng), Nebula (Karen Gillan đóng), Mantis (Pom Klementieff đóng) và Groot (Vin Diesel lồng tiếng) đã phải lục tung cả vũ trụ để tìm cho ra kẻ muốn giết chàng gấu mèo của nhóm - High Evolutionary (Chukwudi Iwuji đóng) - và đánh bại hắn trước những hành động tàn ác mà hắn gây nên.

Dưới sự nhào nặn của đạo diễn tài ba James Gunn, Guardians of the Galaxy Vol. 3 vẫn ổn định được chất lượng đỉnh cao của 2 phần phim riêng trước để tạo nên một bộ ba phim hoàn hảo đầu tiên trong cả chuỗi thương hiệu MCU - điều mà thậm chí cả Iron Man, Captain America hay Thor chưa từng làm được.

Kết hợp với phần hành động vẫn giữ được chất mạnh mẽ, thỏa mãn và không bị "trẻ con hóa" đi như nhiều phim MCU gần đây, phần cảm xúc lại là một thế mạnh khác khi các nhân vật đều được chia đủ thời lượng để tỏa sáng với những trò đùa “mặn như biển Chết”, nội tâm được đào sâu và diễn xuất chạm mạnh vào trái tim người xem. Thêm vào đó, thông điệp về nhân quyền, bảo vệ động vật và lên án những khía cạnh vô đạo đức trong khoa học là một điểm rất sáng của bộ phim. Và tất nhiên không thể thiếu: Âm nhạc “cực đỉnh” - “đặc sản vàng” của mỗi phần phim Guardians of the Galaxy - và phần kỹ xảo đã được đầu tư kỹ lưỡng sau loạt “phốt” từ các phần phim Giai đoạn 4 bị chê.

Ánh sáng thức tỉnh Marvel khỏi thời kỳ đen tối của MCU

MCU chứng minh rằng mình vẫn có thể bùng nổ trở lại, và Guardians of the Galaxy Volume 3 là bằng chứng cụ thể. Xuyên suốt nhiều năm hậu Avengers: Endgame, quá ít lần các khán giả của Marvel được thực sự thỏa mãn bởi một tác phẩm nào đó, quá nhiều lần nhận lại những nỗi thất vọng tràn trề chẳng buồn nhắc lại. Vì vậy, sự trở lại đầy hoành tráng của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà thực sự là một điều cần thiết và ý nghĩa về nhiều mặt.

Trong tương lai gần, khó có thể có thêm một đội siêu anh hùng nào thú vị, đáng nhớ và đặc biệt như Vệ Binh Dải Ngân Hà, không chỉ tại Vũ trụ Điện ảnh Marvel mà cả trên màn ảnh nói chung. Điểm dừng của đội hình “đội dân phòng vũ trụ” hiện tại sau 9 năm ngao du tuy buồn nhưng rốt cuộc lại không đau thương và ấn tượng mạnh như những gì khán giả đã mường tượng giống với Iron Man hoặc Black Widow. Thế nhưng có lẽ, đó lại là điều tốt nhất cho họ, cũng như cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng và thông minh của Marvel Studios. Bởi ở hiện tại, MCU dường như vẫn chưa tìm ra nhân tố đủ thực lực gánh vác di sản của các Vệ Binh trong tương lai.

Hy vọng rằng Guardians of the Galaxy Volume 3 sẽ là ánh sáng giúp Marvel Studios tỉnh giấc ngủ quên trên chiến thắng để có động lực thực hiện những sản phẩm chất lượng cao tương tự trong tương lai. Bởi giờ đây, sản phẩm Marvel cuối cùng của James Gunn cũng chính là dấu hiệu “đe dọa” vì ông sẽ trở thành “hoa tiêu” cho vũ trụ DC đối thủ đang trong quá trình “đập đi xây lại”. Hãy cứ bình tĩnh, sáng suốt chọn ra nhân tài như đã đặt niềm tin vào James Gunn, và rồi những tượng đài như Guardians of the Galaxy sẽ lại sinh ra và đưa Vũ trụ Điện ảnh Marvel trở về với vị thế “ông hoàng” như xưa.