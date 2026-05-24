Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng Trần Minh Hoàng nhắn nhủ tới các thí sinh AIMO

HHTO - Sáng 24/5, Lễ trao giải Vòng Chung kết quốc gia AIMO 2026 đã diễn ra thành công rực rỡ. Sự kiện có sự góp mặt đặc biệt của bạn Trần Minh Hoàng - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 (lĩnh vực Học tập). Đến với chương trình trong vai trò khách mời trao giải, "tiền bối" dày dặn kinh nghiệm trong nhiều giải đấu lớn đã dành những lời khuyên thực chiến cho những thí sinh tương lai sẽ đại diện Việt Nam ra đấu trường AIMO quốc tế.

Ấn tượng mạnh trước tinh thần học Toán của các bạn trẻ

Vòng Chung kết quốc gia AIMO 2026 năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đấu trường Toán học bằng Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế có quy mô và uy tín lớn. Diễn ra trong hai ngày 23 - 24/5, sự kiện đã trao giải cho gần 800 thí sinh xuất sắc từ các khối Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc.

Trải qua những giờ phút so tài căng thẳng vào ngày thi trước đó (23/5), buổi lễ trao giải chính là khoảnh khắc vinh danh những nỗ lực miệt mài của các bạn học sinh. Không khí hội trường Học viện Thanh thiếu niên rộn ràng hẳn lên khi ban tổ chức lần lượt xướng tên các chủ nhân của những tấm huy chương Vàng, Bạc, Đồng danh giá, đồng thời chọn ra 9 Champions - Cúp vô địch các khối.

Là một nhân vật từng chinh chiến và gặt hái rất nhiều thành tích áp đảo tại các đấu trường Toán học quốc tế, Trần Minh Hoàng - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 tại lĩnh vực Học tập - xuất hiện tại buổi lễ với tư cách khách mời trao giải để tiếp thêm động lực cho thế hệ đàn em.

Đứng trước không khí sôi nổi của sự kiện, Minh Hoàng chia sẻ: "Mình cảm thấy rằng đây là một sân chơi vô cùng bổ ích và ý nghĩa cho các bạn học sinh để cọ xát, khảo sát năng lực bản thân trước khi đến với các đấu trường lớn hơn trong và ngoài nước. Các bạn học sinh đều rất yêu thích và hào hứng khi đến với buổi trao giải hôm nay".

Đồng thời, bạn cũng bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô tổ chức cũng như số lượng thí sinh tham dự năm nay: "Mình cảm thấy cuộc thi này có số lượng thí sinh rất lớn, quy tụ nhiều bạn có tư duy trí tuệ cao từ các bạn nhỏ cấp Tiểu học cho đến các bạn học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Quy mô và cách tổ chức chu đáo đã tạo điều kiện để thí sinh tập trung phát huy khả năng của mình".

"Bí kíp" thực chiến từ người đi trước

Không bao lâu nữa, danh sách các thí sinh đại diện Việt Nam tham dự AIMO quốc tế sẽ lộ diện sau khi BTC rà soát và chọn lọc. Hiểu được những áp lực tâm lý mà các thí sinh thường gặp phải khi bước vào một kỳ thi chuẩn quốc tế, Minh Hoàng đã gửi gắm những lời động viên chân thành, giúp các bạn giải tỏa căng thẳng: "Mình mong các bạn giữ được sự tự tin, thoải mái và không cần quá áp lực. Hãy coi đây là một sân chơi và thể hiện hết mình để đạt được kết quả tốt nhất".

Bên cạnh việc chuẩn bị tâm lý, "tiền bối" cũng không quên đưa ra những lời khuyên thực chiến cho các bạn sẽ tham gia vòng thi quốc tế: "Để tham dự kỳ thi tốt nhất, trước tiên các bạn nên cố gắng ôn luyện lại những bộ đề của các năm trước để tìm ra các dạng bài quen thuộc. Ngoài ra, có thể tìm kiếm thêm một số câu hỏi ở các cuộc thi có tính chất tương tự để rèn luyện thêm tư duy".

Đặc biệt, khi bước vào phòng thi, việc phân bổ thời gian và chiến thuật làm bài là yếu tố quyết định. Minh Hoàng nhấn mạnh một nguyên tắc cơ bản nhưng luôn hiệu quả: "Khi làm bài, các bạn hãy cố gắng ưu tiên giải quyết những câu dễ trước và xử lý những câu khó sau. Quan trọng nhất là phải thật cẩn thận để không bị mất điểm đáng tiếc ở những câu hỏi nằm trong khả năng mình làm được".

Những lời chia sẻ, định hướng từ một người đi trước dày dặn kinh nghiệm như Trần Minh Hoàng chắc chắn sẽ là hành trang ý nghĩa, tiếp thêm sự tự tin cho các đại diện xuất sắc của AIMO Việt Nam trên hành trình vươn ra biển lớn sắp tới.